Музей хлеба открылся в самом центре Костромы

У костромичей появилась возможность проследить весь путь создания хлеба: от роста зерна до готовой буханки. Эко-пекарня «Зерна» спустя два года существования подготовила костромичам подарок: на территории своего первого фирменного магазина открылся музей хлеба. В этом музее туристы и горожане могут расписать пряники, попробовать себя в роли мукомола и узнать все об истории, поверьях и традициях, связанных с хлебом. В музее побывал и корреспондент портала K1NEWS.RU.

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Любой народ силен свой памятью и традициями. Традиции — это средство сохранения и воссоздания человеческой культуры. Сохраняя традиции, мы сохраняем свой дух. Сегодня мы печем хлеб, как пекли наши прадеды, нам важно было создать пространство, где мы могли бы рассказывать, в том числе, и подрастающему поколению, о истории хлеба, о быте крестьян, о костромском печиве, в каком районе и чем хозяюшки баловали свои семьи в будни и праздники, — рассказывает Татьяна Дудина, учредитель музея хлеба.

При входе в музей стоит огромная бочка с зерном, дети и даже взрослые с удовольствием черпают пригоршнями хлебное золото.

Дальше гости видят оригинальный предмет интерьера — стол, украшенный необычной картой мира. Она собрана из зерен, причем, на каждом континенте выражены преобладающие зерновые культуры. Например, в США— это пшеница и кукуруза.

Московская художница Татьяна Павлова приложила руку к созданию особенной атмосферы в костромском музее хлебе — она мастерски расписала стены. Теперь на них красуются два вида уникальных мельниц — галичская и мельница из села Спас Нерехтского района.

Можно увидеть и стилизованный амбар с крупами, мукой и зерном. Здесь есть и традиционная для нашего региона льняная и ржаная мука.

А это — почти священная для крестьянина вещь: короб для сеяния зерна. В начале посевного сезона самый уважаемый мужчина деревни занимался посевом культур. Перед этим поле объезжал специальный человек — по поверьям это должно было защитить урожай от нечистой силы. После окончания процедуры короб убирали в красный угол избы, наряду с самыми ценными предметами.

Интересная вещь — огромная форма для пряника с оттиском картины Честнякова «Щедрое яблоко». Здесь же куклы-зерновушки, в голодное время игравшие роль экстренного запаса для всей семьи и обрядовое печево, которое существовало в костромском районе вплоть до начала 20 века: кресты и жаворонки.

Интересная вещь — огромная форма для пряника с оттиском картины Ефима Честнякова «Щедрое яблоко». Здесь же куклы-зерновушки, в голодное время игравшие роль экстренного запаса для всей семьи, и обрядовое печево, которое существовало в Костромском районе вплоть до начала 20 века: кресты и жаворонки.

Музей хлеба находится в Мучных рядах, 1. Нужно завернуть в центральный рынок и зайти в магазин эко-пекарни «Зерна».

Если вам захочется приобрести вкусного хлеба, то фирменный магазин эко-пекарни «Зерна» порадует вас богатым ассортиментом.

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