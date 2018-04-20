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Голос. 60+. Кто на новенького?!
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Голос. 60+. Кто на новенького?! 

Вечерняя Москва 17 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Вокальный конкурс «Голос» не может обойтись без сюрпризов. Не успеем оглянуться, как начнется новый сезон, «фишкой» которого вполне может стать «Голос. 60+» — проект, рассчитанный на указанную возрастную категорию. Прием заявок участие в новом проекте уже начался!
Новый сезон в «жизни» проекта будет уже седьмым. То есть доживем до сентября — и после каникулярно-дачного сезона плотно засядем у телевизора. Правда, соцсети отреагировали на это предложение Первого канала весьма неоднозначно: одни писали, что возраст — понятие относительное и все такое, главное, чтобы душа пела, а может и плясала, а другие разочарованно кривили рот: мол, ну что же это такое, смотреть совсем не хочется…
Заранее язвили пользователи сетей и относительно возраста наставников: мол, родители нынешних наставников ими будут, не иначе!
Ну, а мы с выводами торопиться не будем. Подождем и… может и сами споем!
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