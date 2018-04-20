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«Би 2»: покорение новых горизонтов
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«Би 2»: покорение новых горизонтов 

Новая Кубань 12 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. Пожалуй, группа «Би 2» является одним из самых «гибких» коллективов на отечественном рок-небосклоне. Причем, эластичность ансамбля выражается не в стремлениях добраться до «денежного хранилища» российского шоу-бизнеса. Скорее, определенные перемены в репертуаре знаменитой «банды» обусловлены объективными факторами. Рост исполнительского мастерства требует от лидеров жанра соответствия обретенному статусу. Безусловно, прогресс затронул множество моментов. Бросается в глаза постепенная минимизация пресловутого «потока сознания» и в текстовой части сочинений. Конечно, тенденции продвижения к эталону нагляднее в живых выступлениях «объединения» под загадочной аббревиатурой. Жители кубанской столицы могли в этом убедиться в минувший понедельник.
Команда, ведомая Шурой и Левой, без лишних предисловий обрушила на поклонников невероятную мощь адреналина. Экраны, направленные в зал, озарились изящным «пейзажем» звездного неба, олицетворяя песню «Летчик». Мастер вокальных этюдов с природным изыском и фирменным прищуром вывел в эфир нечто футуристическое, напоминая аудитории о хрупкости всего сущего.
Композиции с альбома «Горизонт событий» («крайней пластинки» артистов) перемешались с дивными опусами прошлых лет. Дополняя друг друга, новейшие произведения попадали в «объятия» более ранних шлягеров. «Ради любви», словно протягивало руки «Лайкам», а «Черное солнце» сливалось в воздушном поцелуе с хитом всех времен и народов «Мой рок-н-ролл» (как водится, прозвучавшего 16-го апреля без поддержки голоса Юлии Чичериной).
Зато не обошлось без дуэта в другой «пьесе». Совместная работа с эпатажным рэпером «Oxxxymiron-ом» выглядела выхлопом озлобившейся правды. По упомянутым выше мониторам новостным дайджестом помчались наболевшие истины.
Легкий оттенок угрюмости методично превращался в романтичную ауру. Лирические ноты (скажем, трек «Моя любовь») отстранялись, смягчаясь игривым настроем сатирического номера «Виски».
Естественно, люди не могли отправиться домой, не услышав любимые строки из «Варвары» и «Полковника». Тем не менее на роль финальной точки был утвержден иной «шедевр». «Серебро» в сопровождении «молящего тембра» флейты унесло публику в даль таинств вдохновения, все же оставив послевкусие незавершенной мелодрамы.
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