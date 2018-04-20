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Открытие ММКФ-2018. ФОТОрепортаж
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Открытие ММКФ-2018. ФОТОрепортаж 

ИД «Собеседник» 14 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
В Москве 19 апреля открылся 40-й Московский международный кинофестиваль. В этом году его открытие перенесли из-за того, что в июне состоится ЧМ-2018.
Гостей встречал президент фестиваля Никита Михалков // Фото: Андрей Струнин
А смешил Игорь Верник // Фото: Андрей Струнин
Алексей Пушков с женой // Фото: Андрей Струнин
Певица Зара // Фото: Андрей Струнин
Певица Юлия Самойлова // Фото: Андрей Струнин
Телеведущая Елена Летучая // Фото: Андрей Струнин
Спортсменка Татьяна Навка // Фото: Андрей Струнин
Актер Кэри-Хироюки Тагава // Фото: Андрей Струнин
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