Открытие ММКФ-2018. ФОТОрепортаж 

В Москве 19 апреля открылся 40-й Московский международный кинофестиваль. В этом году его открытие перенесли из-за того, что в июне состоится ЧМ-2018.
Гостей встречал президент фестиваля Никита Михалков // Фото: Андрей Струнин
А смешил Игорь Верник // Фото: Андрей Струнин
Алексей Пушков с женой // Фото: Андрей Струнин
Певица Зара // Фото: Андрей Струнин
Певица Юлия Самойлова // Фото: Андрей Струнин
Телеведущая Елена Летучая // Фото: Андрей Струнин
Спортсменка Татьяна Навка // Фото: Андрей Струнин
Актер Кэри-Хироюки Тагава // Фото: Андрей Струнин