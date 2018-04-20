Открытие ММКФ-2018. ФОТОрепортаж

В Москве 19 апреля открылся 40-й Московский международный кинофестиваль. В этом году его открытие перенесли из-за того, что в июне состоится ЧМ-2018.

Певица Зара // Фото: Андрей Струнин

Актер Кэри-Хироюки Тагава // Фото: Андрей Струнин