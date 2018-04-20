Библиотека № 187 поддержит акцию «Библионочь»

Библиотека № 187 (улица Островитянова, 19/22) приглашает жителей столицы на Библионочь-2018! Развлекательная программа планирует быть очень разнообразной, интересной и ориентированной на посетителей всех возрастов.

Как сообщалось ранее, в этом году акция приурочена к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева.

Юных читателей библиотеки № 187 ждут: интерактивные литературные занятия для дошкольников «Нянюшкины сказки» и «История старой квартиры» для младших школьников, викторины, мастер-классы.

А вот взрослые посетители проведут вечер в «Литературной гостиной». «Вы сможете посетить салон модистки, цирюльню, побывать в фотостудии „Тургеневская девушка“, угоститься чаем в дворянской столовой. „Библионочь“ открыта для всей семьи. В салоне настольных карточных игр „Ломберный столик“ вы сможете познакомиться с настольными играм „Хамелеон“, „Свинтус“, „Головоноги“, — рассказали в пресс-службе библиотеки.

Стоит отметить, что для участия в некоторых мероприятиях потребуется предварительная регистрация. Кстати, гостей, которые придут в исторических костюмах и нарядах, соответствующих эпохе мероприятия, ждут подарки!

Программа:

15.00-20.00 — экспозиция „Нестареющие шедевры“ (0+); 15.00-23.00 — выставка „Зарисовки прошлого“ (выставка книг, старинных фотографий, которые помогут гостям погрузиться в прошлое, понять атмосферу дворянского времени);

15.00-15.40— „Нянюшкины сказки“. (4+); ведущая Потапова Екатерина Сергеевна ; требуется предварительная регистрация: https://biblioteka-187.timepad.ru/event/685109/ 15.00-17.00 — Художественный салон „Бежин луг“ (10+) (арт-студия „Кисточка“ под руководством художника Константина Сергеева представляет художественный мастер-класс), требуется предварительная регистрация: https://biblioteka-187.timepad.ru/event/685113/ 16.00-17.00 — „История Старой Квартиры) (7+) (когда дети в дворянской семье подрастали, им брали учителя, гувернантку или гувернера, в обязанности которых входило обучение хорошим манерам, музыке, знакомство с искусством. На этом историческом занятии для младших школьников дети побывают в прошлом); требуется предварительная регистрация: https://biblioteka-187.timepad.ru/event/685116/ 16.00-18.00 — мастерская модистки „Вешние воды“ (10+) (ни одна приличная женщина в то время не могла выйти “ в люди» без шляпки; модистки научат гостей мастерить шляпки-заколки), требуется предварительная регистрация: https://biblioteka-187.timepad.ru/event/685121/ 15.00-18.00 Фотоателье «Тургеневская девушка» (0+) (гости смогут сфотографироваться в «исторических» интерьерах); 16.00-18.00 Цирюльня «У Аси». (6+) (специалисты по завивке и созданию красивых ноготочков подготовят представительниц прекрасного пола к посещению фотоателье «Тургеневская девушка»); 15:00-20:00 — экспозиция «Нестареющие шедевры» (0+); 18.30-20.00 — поэтический салон (12+) (состоится встреча с поэтессой Ольгой Флярковской);

18.30-19.30 — салон настольных игр «Ломберный столик» (6+) (гости сыграют в «новые дворянские игры»: Хамелеон, Свинтусы, Головоноги); 20.30-22.00 — «Дворянское чаепитие» (12+);

20.30-22.00 — «Сценки из дворянской жизни» (12+) (гостей ожидает вечер театральных импровизаций.

С программой Библионочи библиотек № 180 и №190 можно познакомиться здесь.