«Качественный беспредел»: Найшуллер и «Восход» сняли блокбастер для банка «Точка»

Банк «Точка» продолжает формировать категорию финансовых услуг для предпринимателей, расширяя стандарты банковского сервиса. Каждая рекламная кампания «Точки» — история не о Банке, а о тех, для кого он работает.

В новой кампании банк решил показать ежедневную жизнь предпринимателей такой, как она есть, без глянцевых стереотипов.

Малый бизнес в России существует «не благодаря, а вопреки»: сложная экономическая обстановка, бюрократия, сверхвысокая конкуренция. Чтобы преодолеть эти сложности, нужно по-настоящему «болеть» своей идеей, и об этом говорит слоган новой кампании «Предпринимай на всю голову!».

В ролике-блокбастере бизнесмены — одновременно каскадеры, супергерои и укротители. Его сюжет может показаться невероятным, но предприниматели, по словам создателей кампании, однозначно узнают в каждом кадре обыденные ситуации, с которыми сталкиваются каждый день.

Яна Ганник, сооснователь Точки:

Предпринимателей принято рисовать невозмутимыми, успешными, в дорогих костюмах, сидящими в офисе с ноутбуками за чашкой кофе. Но мы очень тесно общаемся с этими людьми и знаем, что их повседневная жизнь устроена совсем по-другому: это ежедневный вызов, борьба, куча маленьких побед и поражений, шквал эмоций и вечный поиск новых идей, связей, развития. Их всех объединяет сумасшедшая энергия и желание идти вперед, менять мир, достигать цели. Точка всегда была местом для таких людей: мы сами немного «на всю голову» и, видимо, это притягивает близких нам по духу клиентов.

Создатели кампании, Дарья Овечкина и Антон Рожин, копирайтеры РА «Восход», признаются, что вдохновлялись творчеством известного режиссера Ильи Найшуллера. Именно его кандидатуру клиент выбрал для реализации идеи, и это во многом повлияло на стиль и даже сюжет. Песня группы Найшуллера Biting Elbows также стала авторским саундтреком для ролика.

Илья Найшуллер, режиссёр ролика:

Я очень рад, что есть бренды, готовые на яркие, нестандартные решения и агентства, которые придумывают по-настоящему смелые концепты. Мне очень приятно, что в таких случаях обращаются ко мне, и дают мне возможность устроить качественный беспредел.

Дарья Овечкина, Антон Рожин, старшие копирайтеры РА «Восход»:

Пришло время показать другую сторону предпринимательства, о которой ещё не говорили: эмоциональную, драйвовую, взрывную и даже сумасшедшую. Когда пробиваешь стены, горишь идеей и заставляешь гореть остальных, когда важные переговоры превращаются в укрощение хищников, а конкуренция — в настоящий поединок. Мы решили сделать не ролик, а музыкальный клип, где Банк Точка выступают в роли группы, которая аккомпанирует всему предпринимательскому безумию и призывает: Предпринимай на всю голову!

Для нас это были самые сложные съёмки и самые лёгкие одновременно, потому что Daddy’s Film Production подобрали невероятную команду, где каждый — профессионал своего дела. Если на съёмках слышишь: «Врубаем бензопилу, заканчиваем с зомби и переходим к волкам», становится понятно, что на площадке Илья Найшуллер. Значит, всё должно получиться.

Состав творческой группы:

Банк для предпринимателей «Точка»

Яна Ганник Елена Зубарева Константин Байдак Татьяна Корнаущенко Илья Черкашин Екатерина Заликаева Александра Прыткова

РА «Восход»

Креативный директор: Андрей Губайдуллин Копирайтеры: Дарья Овечкина, Антон Рожин Медиасервис: Михаил Пишванов, Андрей Никифоров, Алиса Шимелис, Егор Мальцев Аккаунт-менеджер: Елена Парфун

Daddy’s Film Production

Пост-продакшн студия: CGF Цветокоррекция: Андрей Меснянкин и Сolorkitchen

Песня «Anarchy» группы Biting Elbows