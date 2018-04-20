Дети дали вторую жизнь пластику

В группе «Кроха» образовательного комплекса» Юго-Запад» прошло экологическое занятие «Вторая жизнь пластика» в рамках проведения мероприятий по благоустройству территории Дошкольного отделения №1.

Детям рассказали о том, какой популярностью пользуются пластиковые бутылки, в которых продают разные напитки. Вопрос утилизации пластика до сих пор является проблемой. Пластик, который в природных условиях не разлагается, нуждается в специальной переработке.

Одним из выходов для хранителей благоприятной экологической обстановки станет использование пластиковых предметов, к примеру, в качестве скворечников. Пластику можно найти применение и в искусстве. Воспитанники дошкольного отделения продемонстрировали это на собственном примере, создав картину с тюльпанами из пластиковых ложек и вилок.

В общем, ребята узнали, что использованные или старые вещи, которые могут перевоплотиться в полезные и даже красивые новые, приносящие практическую пользу.

Не выбрасывать пластик и беречь природу советуют в образовательном комплексе «Юго-Запад».