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Дети дали вторую жизнь пластику
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Дети дали вторую жизнь пластику 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В группе «Кроха» образовательного комплекса» Юго-Запад» прошло экологическое занятие «Вторая жизнь пластика» в рамках проведения мероприятий по благоустройству территории Дошкольного отделения №1.
Детям рассказали о том, какой популярностью пользуются пластиковые бутылки, в которых продают разные напитки. Вопрос утилизации пластика до сих пор является проблемой. Пластик, который в природных условиях не разлагается, нуждается в специальной переработке.
Одним из выходов для хранителей благоприятной экологической обстановки станет использование пластиковых предметов, к примеру, в качестве скворечников. Пластику можно найти применение и в искусстве. Воспитанники дошкольного отделения продемонстрировали это на собственном примере, создав картину с тюльпанами из пластиковых ложек и вилок.
В общем, ребята узнали, что использованные или старые вещи, которые могут перевоплотиться в полезные и даже красивые новые, приносящие практическую пользу.
Не выбрасывать пластик и беречь природу советуют в образовательном комплексе «Юго-Запад».
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