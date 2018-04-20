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В Брянске не купили билеты на Элджея и концерт отменили
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В Брянске не купили билеты на Элджея и концерт отменили 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Странная история приключилась в Брянске, где на днях должен был состоятся концерт одного самых топовых артистов страны. Как сообщает издание «БРЯНСК». В городе действительно был огромный ажиотаж, касаемо приезда Элджея, но накануне шоу апреля выяснилось, билеты практически остались нетронутыми в кассах. Чтобы Элджей не выступал перед пустым залом, концерт отменили. «Я думаю билеты не купили. потому что их стоимость была слишком высокой для нашего города от тысячи выше, как мне сказали друзья. Вообще мы Элджея любим» — прокомментировал один пользователей в сети. Но, больше всех остались разочарованными организаторы, которые не сомневались в успехе и тут такой флоп. Что же не всем стране подавай «Розовое вино». Многим по душе «Моряк». ;
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