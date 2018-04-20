В одной из библиотек Кузьминок смастерили куклы-обереги

В библиотеке № 115 района Кузьминки на мастер-классе «Мастерской Марьи-искусницы» юные рукодельницы и рукодельники научились создавать куклу-оберег «Веснянку».

— С помощью ярких красок мы призывали Весну поскорее вступить в свои владения, — пояснил представитель библиотеки.

Из ярких лоскуточков и разноцветных лент ребята мастерили праздничный весенний образ, напоминающий нам о том, как в старину славянские девушки в весенний погожий денек выходили на улицу, чтобы сотворить нарядных кукол в подарок для родных и близких. (вт)