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В одной из библиотек Кузьминок смастерили куклы-обереги
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В одной из библиотек Кузьминок смастерили куклы-обереги 

Управа района Кузьминки 48 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В библиотеке № 115 района Кузьминки на мастер-классе «Мастерской Марьи-искусницы» юные рукодельницы и рукодельники научились создавать куклу-оберег «Веснянку».
— С помощью ярких красок мы призывали Весну поскорее вступить в свои владения, — пояснил представитель библиотеки.
Из ярких лоскуточков и разноцветных лент ребята мастерили праздничный весенний образ, напоминающий нам о том, как в старину славянские девушки в весенний погожий денек выходили на улицу, чтобы сотворить нарядных кукол в подарок для родных и близких. (вт)
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