В казанском кафе на Зинина нашли тараканов

В казанском кафе «Бэхет» по улице Зинина специалисты Роспотребнадзора нашли тараканов и крысиный помет.

Специалисты осмотрели павильон для готовки шаурмы, обеденные залы, санузлы для посетителей и персонала, зону раздачи, горячий, мясной и овощной цеха, душевую, подсобные и служебные помещения.

В овощном цеху и в подсобке нашли двух живых рыжих тараканов, в зоне разгрузки — помет серой крысы. В стенах туалета для персонала обнаружили отверстия, которых там быть не должно. Под холодильником и плитами оказалось очень грязно.

26 марта из-за нарушений кафе закрыли на 40 суток. Открыться оно должно было только 4 мая, однако владелец привел его в порядок раньше. По решению суда, заведение вновь заработало с 13 апреля.

Читайте также:

По Казани гуляет настоящая ондатра

В казанском зоопарке мадагаскарских тараканов кормят фруктами