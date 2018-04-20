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В казанском кафе на Зинина нашли тараканов
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В казанском кафе на Зинина нашли тараканов 

Казанский Портал 1 час назад
В казанском кафе «Бэхет» по улице Зинина специалисты Роспотребнадзора нашли тараканов и крысиный помет.
Специалисты осмотрели павильон для готовки шаурмы, обеденные залы, санузлы для посетителей и персонала, зону раздачи, горячий, мясной и овощной цеха, душевую, подсобные и служебные помещения.
В овощном цеху и в подсобке нашли двух живых рыжих тараканов, в зоне разгрузки — помет серой крысы. В стенах туалета для персонала обнаружили отверстия, которых там быть не должно. Под холодильником и плитами оказалось очень грязно.
26 марта из-за нарушений кафе закрыли на 40 суток. Открыться оно должно было только 4 мая, однако владелец привел его в порядок раньше. По решению суда, заведение вновь заработало с 13 апреля.
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