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14 видов бесплатных прививок против инфекций сделают всем жителям Башкирии
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14 видов бесплатных прививок против инфекций сделают всем жителям Башкирии 

АиФ-Уфа 59 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
С 23 по 29 апреля всем желающим жителям Башкирии сделают 14 видов бесплатных прививок против инфекций в рамках Европейской недели иммунизации. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РБ.
По инициативе Всемирной организации здравоохранения в республике пройдет акция «Европейская неделя иммунизации». С 23 по 29 апреля каждый желающий может получить необходимую прививку и консультацию в поликлиниках и больницах по месту жительства.
«Это 14 основных прививок (среди них от дифтерии, столбняка, гепатита и др.), входящих в Национальный календарь, — сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Кучимова. — Не входит вакцина от гриппа (поскольку её делают осенью), от клещевого энцефалита (бесплатно делают ограниченное количество). Этой акцией мы привлекаем внимание населения к необходимости иммунизации. Ведь хотя в целом в республике ею охвачено 95-98%, однако ежегодно снижается число привитых детей из-за отказов родителей».
Она подчеркнула, что в рамках Национального календаря профилактических прививок ежегодно в республику поставляется 3 — 3,5 млн доз 20 наименований вакцин, прививается около 1,5 млн жителей.
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