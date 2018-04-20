Где закапывали пуповину новорождённого

Рождение детей на Руси считалось сакральным событием и потому сопровождалось разнообразными обрядами и суевериями. Одним из основных родильных ритуалов для наших предков было перерезание пуповины.

Особое значение

Пуповина в понимании наших предков не просто физически связывала новорожденного с матерью. Люди считали, что только что родившийся младенец все ещё принадлежит потустороннему миру, откуда явился на этот свет. И чтобы окончательно «перетащить» его в этот мир, необходимо было провести ряд манипуляций, которые начинались с обрезания пуповины, магической нити, связывавшей человека с матерью, домом, родной землей.

В пособии «Русский север. Этническая история и народная культура. XII-XX Века», выпущенном Институтом этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, говорится: «Одной из главных обязанностей повитухи было совершение необходимых действий с последом и пуповиной. Эти действия — яркий пример типичного для родовспоможения сочетания эмпирических знаний и иррациональных представлений, в данном же случае убеждения в существовании… между последом и пуповиной и новорожденным и роженицей не только реальной, но и магической связи».

Правила обрезания пуповины

Отрезать пуповину следовало строго на определенном расстоянии от живота. Например, в некоторых регионах России это расстояние определяли в три пальца. Особенно важно это было для девочек: считалось, что если обрезать пуповину ближе к животу, то девушка вырастет чересчур ветреной.

Для обрезания использовали специально освященный на Пасху нож, острый топор или камень (если рождался мальчик). Если девочка, брали для этой же цели серп или ножницы. Сам процесс обрезания пуповины необходимо было осуществлять на каком-нибудь твердом предмете, обычно орудии труда.

Вот как пишет об этом этнограф Зеленин в работе «Восточнославянская этнография»: «У новорожденной девочки пуповину почти всегда перерезают на прялке или веретене, чтобы она стала искусной пряхой; у мальчика перерезают пуповину на топоре; русские делают это на колодке для плетения лаптей, а иногда на книге, дабы новорожденный вырос мастером своего дела или грамотным человеком».

Хорошему плотнику в старину говорили: «Видно, тебе пуповину на топоре резали». В процессе обрезания родители или повитуха приговаривали: «Чтобы такое-то дело делал хорошо, здоровье было крепким, жизнь долгой, а душа — чистой».

Обряд перевязывания

Ещё до отрезания пуповину положено было чем-то перевязать — льняными нитками, пряжей либо материнскими волосами, выстриженными из правой косы или с правого виска.

Зеленин описывает это так: «Если роды наступают внезапно или если роженица оказывается в этот момент одна, она сама перекусывает пуповину зубами и перевязывает ее волосами из своей же косы. Повитухи также часто перевязывают пуповину волосами матери, кое-где добавляя к ним заранее приготовленные волосы с головы отца или волокна льна (Вельский уезд Вологодской губ.). Иногда пуповину перевязывают только льном, скрученным в нитку, или волокнами женских растений конопли, или же суровой ниткой».

Таким образом ребенка якобы «привязывали» к матери, ведь «материнский» культ был очень силен. Именно мать через пуповину передавала своему дитяти силу, жизненную энергию.

«Выгрызание» грыжи

Правда, в некоторых районах Русского Севера и северного Приуралья практика перевязывания отсутствовала, так как, по поверью, это препятствовало развитию у ребенка грыжи, которая могла образоваться еще в утробе. Вместо этого пуповину обрабатывали ногтем, что, по-видимому, вело к сдавливанию сосудов и предотвращало кровотечение.

«Иногда повитуха перегрызает её зубами, чтобы предотвратить появление у младенца грыжи, — сообщает Зеленин. — Место отреза смазывается свежим коровьим или растительным маслом».

«Обрезание пуповины включало всегда и элемент магии, — констатируют авторы пособия «Русский Север». — Одним из достоинств деревенских повитух и одновременно одной из причин предпочтения их услуг профессиональным акушерским было умение заговаривать — «загрызать» грыжу новорожденному сразу же при обработке пуповины».

Иногда повивальная бабка клала на перевязанный пупок тряпочку и давала роженице его погрызть. В этом случае она спрашивала: «Что грызешь?» Следовало ответить: «Грыжу».

Что делали потом

На следующем этапе пуповину «зачерчивали» от сглаза. Для этого брызгали на нее крест-накрест материнским молоком. Затем прикладывали её к щекам новорожденного, чтобы вырос красавцем (или красавицей). Далее пуповину высушивали и клали к младенцу в колыбель либо вешали в мешочке ему на шею.

Нередко пуповину использовали в различных магических обрядах. Так, если женщина не хотела больше иметь детей, она брала пуповину и послед от своего первенца и закапывала безлунной ночью под засохшим деревом или кустом, произнося определенный заговор.

«Иногда кусочек пуповины высушивают и хранят его тщательно завернутым, — рассказывает Зеленин, — если дать взрослой дочери развязать ее, она станет искусной швеей (Полтава), а бездетная женщина, съев пуповину, исцелится от бесплодия».

Когда ребенок начинал ходить, пуповину прятали в укромное место где-нибудь в доме или во дворе. Если детишек в семье было несколько, обычно все их пуповины хранили в одном месте. В 6-7-летнем возрасте ребенку давали спрятанную пуповину и предлагали самому ее развязать. Для этого требовались ловкость рук и сообразительность. Люди считали, что так «развязывались» ум и память ребёнка. Если развязать пуповину не удавалось, его считали глуповатым.

Порой пуповину использовали в качестве талисмана или амулета. Ее брали с собой, если отправлялись в суд, путешествие, военный поход и в прочих важных случаях. Когда же человек умирал, полагалось класть ее в гроб.