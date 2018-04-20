В центре социального обслуживания на Зеленодольской состоялась встреча, посвященная Рахманинову

Музыкальный час, посвященный 145-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова , состоялся в центре социального обслуживания, который находится на улице Зеленодольской. Об этом сообщили в администрации центра.

— Сотрудница библиотеки №106 провела музыкальный час, посвященный Рахманинову. Слушатели узнали много интересных фактов о жизни и творчестве музыканта, услышали воспоминания его родных и коллег. Прозвучали знаменитые произведения Рахманинова — «Вокализ» и «Прелюдия до-диез минор», — рассказал представитель центра.

Напомним, что районный центр социального обслуживания населения расположен по адресу улица Зеленодольская, 4. (мю)