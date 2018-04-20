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Власти согласовали съемки «Притяжения-2» в Москве
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Власти согласовали съемки «Притяжения-2» в Москве 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Московская кинокомиссия согласовала съемки фильма Федора Бондарчука «Притяжение — 2» и утвердила рекомендации по проведению съемок в столице во время чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы в пятницу.
Отмечается, что на заседании комиссии рассматривались новые заявки на съемки в Москве фильмов «Притяжение — 2», а также «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна, «7 ужинов» Кирилла Плетнева, «Московские тайны» Александра Баршака и «Призрак» Алексея Мамедова.
"Все поданные заявки были согласованы", — говорится в сообщении.
Также на заседании был утвержден перечень рекомендаций при организации киносъемок в период подготовки и проведения ЧМ-2018.
Ранее гендиректор «Москино» Светлана Максимченко пообещала поднять на Московской кинокомиссии вопрос о проведении киносъемок в столице во время чемпионата мира по футболу 2018 года в ответ на жалобы представителей продакшн-компаний на то, что в столице не разработан регламент на проведение киносъемок на этот период, из-за чего съемки приходится переносить в другие города, где уже создали схему работы на время ЧМ-2018.
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