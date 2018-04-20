«Это часть корпоративной культуры». Делегация АО «Самотлорнефтегаза» вернулась с корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

От АО «Самотлорнефтегаз» в зональном туре фестиваля участвовали 56 человек, из которых 8 детей. Всего было заявлено 10 номеров художественного творчества и 4 работы в заочном этапе в номинации «Отражение», в возрастных категориях: 7–12 лет, 13–17 лет, 18 лет и старше.

Вика Краковская, победившая в номинации «Отражение» с фотографией «Кот», сделала свой снимок случайно.

«Мне позвонила знакомая и сказала, что нашла котенка вислоухого и попросила помочь его пристроить. Я поехала, сделала несколько снимков, почти не обрабатывала и разослала в тематические сообщества VKontakte, где раздают животных или просят устроить на передержку. Котенка забрали буквально в считаные часы. И уже потом, когда зашла речь об участии в конкурсе, я решила отправить именно своего «Кота», — рассказала Виктория.

А вот другая участница конкурса и тоже победитель, правда в номинации «изобразительное искусство», Ева Следь, идею своей работы вынашивала давно.

Дерево, разделенное пополам, где с одной стороны — серая реальность, а с другой — яркая фантазия, Ева впервые увидела в Интернете. Задумалась, поняла, что тема ей близка, и начала делать наброски. Сначала они были без деталей, но со временем их становилось все больше. Рос и формат изображения. В итоге в Уфу отправился «холст» размером 420 мм на 594 мм, который и принес автору победу.

«Конечно, я не планировала побеждать. Более того, я точно знаю, что мой картина не без изъянов. Но, наверное, у всех остальных картины были еще хуже. Так и победила, — шутит Ева, но тут же добавляет. — В Нижневартовске, когда проходил городской этап конкурса, я точно видела очень достойные работы, так что уверена, в следующем году нашему городу будет что показать».

Фестиваль «Роснефть зажигает звезды» проходит уже в восьмой раз. Поздравляя победителей, начальник управления социальных программ и корпоративной культуры АО «СНГ» Сергей Прирез рассказал, что фестиваль давно стал частью корпоративной культуры и хорошей традицией. Участие в нем ежегодно принимают все дочерние предприятия компании. Возраст участников — от семи лет. Лучшие номера по итогам всех зональных этапов попадают в Москву на корпоративный всероссийский финал.