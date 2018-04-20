Ещё
«Это часть корпоративной культуры». Делегация АО «Самотлорнефтегаза» вернулась с корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Это часть корпоративной культуры». Делегация АО «Самотлорнефтегаза» вернулась с корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды» 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Роснефть зажигает звезды» — фестиваль, показывающий нефтяников с абсолютно иной стороны. Тут они певцы, танцоры, акробаты или циркачи. Здесь они музыканты, фотографы или художники. В конкурсе могут участвовать как сами сотрудники нефтяных предприятий ПАО «Роснефть», так и члены их семей. Все выступления, как в случае с фотографиями, оценивает жюри, в которое традиционно входят люди, знакомые далеко за пределами фестиваля. Судьбу конкурсантов в этом году решали народный артист России, композитор и телеведущий Левон Оганезов, художественный руководитель балета «Street Jazz» Сергей Мандрик, директор государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елена Щербакова, член Московского союза художников Наталья Леонова, московский театральный режиссер Кирилл Сбитнев и победитель конкурса «Народный артист», поэт, композитор, актер Алексей Гоман.
От АО «Самотлорнефтегаз» в зональном туре фестиваля участвовали 56 человек, из которых 8 детей. Всего было заявлено 10 номеров художественного творчества и 4 работы в заочном этапе в номинации «Отражение», в возрастных категориях: 7–12 лет, 13–17 лет, 18 лет и старше.
Вика Краковская, победившая в номинации «Отражение» с фотографией «Кот», сделала свой снимок случайно.
«Мне позвонила знакомая и сказала, что нашла котенка вислоухого и попросила помочь его пристроить. Я поехала, сделала несколько снимков, почти не обрабатывала и разослала в тематические сообщества VKontakte, где раздают животных или просят устроить на передержку. Котенка забрали буквально в считаные часы. И уже потом, когда зашла речь об участии в конкурсе, я решила отправить именно своего «Кота», — рассказала Виктория.
А вот другая участница конкурса и тоже победитель, правда в номинации «изобразительное искусство», Ева Следь, идею своей работы вынашивала давно.
Дерево, разделенное пополам, где с одной стороны — серая реальность, а с другой — яркая фантазия, Ева впервые увидела в Интернете. Задумалась, поняла, что тема ей близка, и начала делать наброски. Сначала они были без деталей, но со временем их становилось все больше. Рос и формат изображения. В итоге в Уфу отправился «холст» размером 420 мм на 594 мм, который и принес автору победу.
«Конечно, я не планировала побеждать. Более того, я точно знаю, что мой картина не без изъянов. Но, наверное, у всех остальных картины были еще хуже. Так и победила, — шутит Ева, но тут же добавляет. — В Нижневартовске, когда проходил городской этап конкурса, я точно видела очень достойные работы, так что уверена, в следующем году нашему городу будет что показать».
Фестиваль «Роснефть зажигает звезды» проходит уже в восьмой раз. Поздравляя победителей, начальник управления социальных программ и корпоративной культуры АО «СНГ» Сергей Прирез рассказал, что фестиваль давно стал частью корпоративной культуры и хорошей традицией. Участие в нем ежегодно принимают все дочерние предприятия компании. Возраст участников — от семи лет. Лучшие номера по итогам всех зональных этапов попадают в Москву на корпоративный всероссийский финал.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Челябинский Россельхознадзор оштрафовал «Ленту» Челябинец сломал бедро трехлетней девочке «Первый продюсер СССР»: посадить Серебренникова надо хотя бы за слова о Цое
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ8
Пропавшие красавицы нашего кино7
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»106
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение