«Это часть корпоративной культуры». Делегация АО «Самотлорнефтегаза» вернулась с корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды» 

«Роснефть зажигает звезды» — фестиваль, показывающий нефтяников с абсолютно иной стороны. Тут они певцы, танцоры, акробаты или циркачи. Здесь они музыканты, фотографы или художники. В конкурсе могут участвовать как сами сотрудники нефтяных предприятий ПАО «Роснефть», так и члены их семей. Все выступления, как в случае с фотографиями, оценивает жюри, в которое традиционно входят люди, знакомые далеко за пределами фестиваля. Судьбу конкурсантов в этом году решали народный артист России, композитор и телеведущий Левон Оганезов, художественный руководитель балета «Street Jazz» Сергей Мандрик, директор государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елена Щербакова, член Московского союза художников Наталья Леонова, московский театральный режиссер Кирилл Сбитнев и победитель конкурса «Народный артист», поэт, композитор, актер Алексей Гоман.
От АО «Самотлорнефтегаз» в зональном туре фестиваля участвовали 56 человек, из которых 8 детей. Всего было заявлено 10 номеров художественного творчества и 4 работы в заочном этапе в номинации «Отражение», в возрастных категориях: 7–12 лет, 13–17 лет, 18 лет и старше.
Вика Краковская, победившая в номинации «Отражение» с фотографией «Кот», сделала свой снимок случайно.
«Мне позвонила знакомая и сказала, что нашла котенка вислоухого и попросила помочь его пристроить. Я поехала, сделала несколько снимков, почти не обрабатывала и разослала в тематические сообщества VKontakte, где раздают животных или просят устроить на передержку. Котенка забрали буквально в считаные часы. И уже потом, когда зашла речь об участии в конкурсе, я решила отправить именно своего «Кота», — рассказала Виктория.
А вот другая участница конкурса и тоже победитель, правда в номинации «изобразительное искусство», Ева Следь, идею своей работы вынашивала давно.
Дерево, разделенное пополам, где с одной стороны — серая реальность, а с другой — яркая фантазия, Ева впервые увидела в Интернете. Задумалась, поняла, что тема ей близка, и начала делать наброски. Сначала они были без деталей, но со временем их становилось все больше. Рос и формат изображения. В итоге в Уфу отправился «холст» размером 420 мм на 594 мм, который и принес автору победу.
«Конечно, я не планировала побеждать. Более того, я точно знаю, что мой картина не без изъянов. Но, наверное, у всех остальных картины были еще хуже. Так и победила, — шутит Ева, но тут же добавляет. — В Нижневартовске, когда проходил городской этап конкурса, я точно видела очень достойные работы, так что уверена, в следующем году нашему городу будет что показать».
Фестиваль «Роснефть зажигает звезды» проходит уже в восьмой раз. Поздравляя победителей, начальник управления социальных программ и корпоративной культуры АО «СНГ» Сергей Прирез рассказал, что фестиваль давно стал частью корпоративной культуры и хорошей традицией. Участие в нем ежегодно принимают все дочерние предприятия компании. Возраст участников — от семи лет. Лучшие номера по итогам всех зональных этапов попадают в Москву на корпоративный всероссийский финал.