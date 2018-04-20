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В Ленинградской области открыли первый детский хоспис
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В Ленинградской области открыли первый детский хоспис 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Первый детский хоспис открылся в поселке Токсово Ленинградской области, первых пациентов учреждение паллиативной помощи примет уже на следующей неделе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области.
"Наш хоспис на сегодняшний день — одно из самых современных медицинских учреждений на Северо-Западе. Помимо того, что здесь установлено передовое медицинское оборудование, тут создана комфортная безбарьерная среда. Более того, лучшие дизайнеры и художники вложили частичку своего тепла и доброты в эти стены", — сказал в ходе церемонии открытия детского хосписа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В хосписе одновременно смогут находиться до 30 маленьких пациентов. Для них оборудованы комфортные палаты, игровая комната, компьютерный класс, есть бассейн и гидромассажная ванна. Ежегодно паллиативную помощь здесь смогут получать 350 детей. Их родителям также будет обеспечена возможность находиться в учреждении.
Семьям будет оказываться профессиональная психологическая помощь.
Здание хосписа построено с благословения Русской православной церкви на пожертвования, средства благотворителей и областного бюджета, на территории прихода храма святого Архистратига Божия Михаила в поселке Токсово, сообщает пресс-служба.
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