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Второй отборочный этап творческого фестиваля «Страна талантов» прошел в библиотеке на Корнейчука
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Второй отборочный этап творческого фестиваля «Страна талантов» прошел в библиотеке на Корнейчука 

Управа района Бибирево 32 минуты назад
Фото: Управа района Бибирево
В библиотеке № 69 в минувшую среду, 18 апреля, прошел второй отборочный этап 11-го ежегодного молодежного творческого фестиваля «Страна талантов». Об этом собощили в администрации учреждения.
-Какие же талантливые дети живут в нашем районе! Мы смогли убедиться в этом еще раз при прослушивании воспитанников образовательных учреждений, творческих коллективов
и досуговых клубов района Бибирево. Участники продемонстрировали свои умения и таланты в двух номинациях: «Вокал» и «Художественное слово», — рассказали в администрации библиотеки.
Гала-концерт и награждение победителей и призеров пройдут 20 апреля в актовом зале спортивно-досугового центра «Кентавр». Начало в 16.00 по адресу: улица Пришвина, 12, корпус 2 (3-й этаж). (вт)
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