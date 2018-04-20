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Свердловские власти составили «меню» на ИННОПРОМ
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Свердловские власти составили «меню» на ИННОПРОМ 

Уралинформбюро 19 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловские власти собираются потратить почти 80 миллионов рублей из областного бюджета на организацию двух международных выставок: ИННОПРОМ-2018 и «Пятое российско-китайское ЭКСПО». Об этом свидетельствует конкурсная документация на портале госзакупок.
Заказчиком конкурса выступило областное Министерство инвестиций и развития. По документам, подрядчику предстоит в течение 7 дней после заключения контракта разработать и утвердить дизайн-проект экспозиции Свердловской области.
Экспозиция будет состоять из двух частей: презентационной зоны площадью 200 квадратных метров и зоны презентаций проектов области — площадь которой составит 600 «квадратов».
Двухэтажная конструкция с подиумом, мультимедийным экраном, плазменными панелями и кожаной мебелью должна быть установлена на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» не позднее 8 июля.
ИННОПРОМ-2017
Тематикой пространства станут применение «умных» технологий в сферах образования, медицины, транспорта, городской среды и безопасности. Кроме того, в нем будет оборудована стилизованная мультимедийная площадка для демонстрации заявочной кампании на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025», переговорная комната вместимостью не менее 20 человек. Второй этаж экспозиции станет зоной «неформальных переговоров».
В стартовую цену аукциона также входят расходы на традиционный прием гостей выставки в Ельцин-Центре. От исполнителя ожидают концепции художественного и флористического оформления площадки, размещения гостей и культурно-развлекательной программы.
В частности, на фуршет торжества должно быть представлено не менее 5 видов алкогольных и 3 видов безалкогольных напитков, горячие и холодные закуски и десерты. Однако самые строгие требования предъявлены к подбору артистов: это должны быть музыкальные коллективы федерального значения либо сольные исполнители в звании не меньше «Заслуженного артиста РФ».
Отдельно прописана в техзадании реклама ИННОПРОМа. В частности, большой щит будет вывешен на фасаде аэропорта Кольцово, а 350 рекламных флагов и 5 щитов (площадью 6 на 3 метра) разместят на опорах освещения дороги Екатеринбург — Кольцово — Екатеринбург.
Кроме того, будут изготовлены 6 фирменных баннеров с логотипом Свердловской области как региона-партнера Международной выставки «Пятое Российско-Китайское ЭКСПО» и 2 000 брошюр с информацией о регионе на русском, китайском и английском языках.
Еще одной статьей расходов станет транспортное обеспечение: не менее 6 автомобилей представительского класса для российских и иностранных делегаций, а также 10 автобусов вместимостью не менее 40 мест для транспортировки гостей и участников от аэропорта, метро и гостиниц.
Стоит напомнить, что международная выставка ИННОПРОМ и Пятая российско-китайская ЭКСПО пройдут в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 года. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», партнером ИИНОПРОМа-2018 станет Южная Корея, которая направит на выставку 120 компаний. От Китая на ЭКСПО приедут более 300 компаний.
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