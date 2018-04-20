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В Гатчине обезглавили памятник
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В Гатчине обезглавили памятник 

Ivyborg.ru 59 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Руки вандалов в очередной раз дотянулись до скульптуры «Мужчина и Женщина», установленной на Театральной площади Гатчины. На этот раз голову оторвали мужчине, сообщает компания ЛОЭСК, за чей счет был установлен художественный объект.
Если вы стали свидетелями акта вандализма на Театральной площади, сообщите об увиденном по телефону 8 (81371) 90360 (доб. 3656) (заместитель директора Южного филиала по безопасности Романенков Александр Сергеевич) или по электронной почте gtn-romanenkov@loesk.ru.
Напомним, что это не первый случай повреждения скульптуры. Подобный инцидент произошел в сентябре 2017 года. Тогда вандалы также оторвали голову у кованой фигуры женщины.
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