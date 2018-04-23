В Гатчине торжественно вернут оторванные головы парной скульптуре «Мужчина и Женщина»

В Гатчине состоится торжественная церемония открытия отреставрированной скульптурной композиции «Мужчина и Женщина».

Как сообщает пресс-служба компании ЛОЭСК, мероприятие состоится во вторник, 24 апреля, на Театральной площади Гатчины. По словам генерального директора компании ЛОЭСК Дмитрия Симонова, автор работ, мастер-кузнец Тимур Садуллаев, пошел нам навстречу и в сжатые сроки создал точные копии голов обеих скульптур.

Ранее ivbg.ru сообщал, что камеры запечатлели вандала, который оторвал голову скульптуры чиновника Георгия Желткова. Это было третье повреждение, нанесённое парной скульптурной композиции. Ранее вандалы два раза отрывали голову скульптуры графини Шеиной.