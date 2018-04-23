Ещё
В Гатчине торжественно вернут оторванные головы парной скульптуре «Мужчина и Женщина»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Гатчине торжественно вернут оторванные головы парной скульптуре «Мужчина и Женщина» 

Ivyborg.ru 23 апреля 2018
Фото: Ivyborg.ru
В Гатчине состоится торжественная церемония открытия отреставрированной скульптурной композиции «Мужчина и Женщина».
Как сообщает пресс-служба компании ЛОЭСК, мероприятие состоится во вторник, 24 апреля, на Театральной площади Гатчины. По словам генерального директора компании ЛОЭСК Дмитрия Симонова, автор работ, мастер-кузнец Тимур Садуллаев, пошел нам навстречу и в сжатые сроки создал точные копии голов обеих скульптур.
Ранее ivbg.ru сообщал, что камеры запечатлели вандала, который оторвал голову скульптуры чиновника Георгия Желткова. Это было третье повреждение, нанесённое парной скульптурной композиции. Ранее вандалы два раза отрывали голову скульптуры графини Шеиной.
Ivyborg.ru: последние новости
Планы на выходные в Ленобласти: 21-22 апреля В Тихвине состоялся конкурс имени Н.А. Римского-Корсакова В Токсово открыт первый детский хоспис в Ленинградской области
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру22
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ20
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели1
Как уходили знаменитости8
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение