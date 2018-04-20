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В медцентре на Маршала Новикова расскажут о принципах долголетия
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В медцентре на Маршала Новикова расскажут о принципах долголетия 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В Федеральном медицинском биофизическом центре (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна района Щукино пройдет очередная бесплатная лекция для жителей пожилого возраста.
Занятие будет посвящено факторам активного долголетия. Проведет лекцию врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук Светлана Колбахова.
— Рациональное питание, отказ от вредных привычек, умеренная физическая активность — это «три кита» здорового образа жизни, способствующих долголетию, — рассказала Светлана Николаевна.
Лекция состоится 26 апреля, начало в 16.00. При себе необходимо иметь паспорт. Адрес проведения: ул. Маршала Новикова, 23, корп. 1 (2 этаж). Дополнительная информация по телефону 8 (499) 190-95-94. (ео)
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