В медцентре на Маршала Новикова расскажут о принципах долголетия

В Федеральном медицинском биофизическом центре (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна района Щукино пройдет очередная бесплатная лекция для жителей пожилого возраста.

Занятие будет посвящено факторам активного долголетия. Проведет лекцию врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук Светлана Колбахова.

— Рациональное питание, отказ от вредных привычек, умеренная физическая активность — это «три кита» здорового образа жизни, способствующих долголетию, — рассказала Светлана Николаевна.

Лекция состоится 26 апреля, начало в 16.00. При себе необходимо иметь паспорт. Адрес проведения: ул. Маршала Новикова, 23, корп. 1 (2 этаж). Дополнительная информация по телефону 8 (499) 190-95-94. (ео)