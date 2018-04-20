Юрий Охочинский: «Иногда кажется, что политики сошли с ума»

Сегодня, 20 апреля, заслуженному артисту России Юрию Охочинскому исполняется 60 лет. Когда он был маленьким, его крестили в Ленинграде, в Спасо-Преображенском соборе, и, услышав голос мальчика, батюшка сказал: «Певцом будет!». Так и произошло. Юрий Охочинский, помимо многочисленных премий и лауреатских дипломов, удостоен народного звания «бархатный голос Петербурга». Накануне юбилея певец побывал в Лос-Анджелесе, в Голливуде, и рассказал корреспонденту «Интересанта», в частности, о том, как отличается отношение простых американцев к России от отношения к ней же западных политиков.

«Везде на Западе меня встречали радушно»

— Юрий Владимирович, вы за свою творческую жизнь исколесили полсвета и много где премии получали, а теперь и вовсе целый месяц, в период санкционной войны, провели в Америке. Каковы ваши ощущения: так ли уж русских там не любят?

— Я был в Лос-Анджелесе, в Голливуде, как говорится, себя показывал. Вообще не заметил, чтобы моя принадлежность к России вызывала негативные эмоции. Отношение было дружелюбным. Никакого ощущения, что русские для американцев — изгои. Нет, наоборот, когда я пел, чувства вызывал положительные — уважение, восторг: вот дает Россия! Я им говорил: «У нас в России это — норма».

— А в Эстонии, где вы ведете музыкальный фестиваль «Славянский свет — цветок папоротника» по поручению фонда «Русский мир», вы тоже встречали нормальное отношение к себе?

— И в Эстонии, и в Испании, где моя дочь Наташа стала лауреатом конкурса, и в других странах, меня встречают тепло. Нигде, никогда мне не доводилось почувствовать, что русские вызывают какие-то негативные эмоции.

— А как тогда объяснить, почему наверху не могут найти взаимопонимания?

— Я не политик, на сложившуюся ситуацию смотрю как бы со стороны и, честно говоря, ничего особо в ней не понимаю. Почему на нас льют грязь, почему нас втягивают в не нашу историю, навязывают нам конфронтацию, — я недоумеваю. Я уважаю свою страну и мне это больно видеть. Честно, иногда кажется, что Запад сошел с ума. Да, иначе как сумасшествием я это объяснить не могу.

— Ваш голос звучит на каждом матче петербургского «Зенита» : вы исполнитель его гимна «А стадион звенит: „Зенит“, „Зенит“, „Зенит“! Может быть, вам известно, каким будет гимн чемпионата мира по футболу, который через два месяца пройдет в нашем городе? Кто исполнит главную песню на стадионе „Санкт-Петербург“?

— Разговоров много, но достоверная информация мне пока неизвестна. Очень многие этим занимаются, а в таких случаях, как показывает опыт — парадоксов друг, ничего обычно не получается. Исполнители, которые имеют к этому делу отношение, к сожалению, имеют лишь косвенное отношение к качественному вокалу. Мне кажется, что нужен профессионал, с хорошим голосом, с харизмой, энергетически заряженный. Например, Николай Носков . Представители сегодняшнего масскульта, главенствующего поп-цеха тут неуместны. Это очевидно по телепрограмме „Голос“. Кто там оценивает наши таланты? Лепс, Гагарина и Баста. Это, действительно, баста! Осталось только посадить в жюри Стаса Михайлова…

— Говорят, Киркоров претендует на исполнение гимна чемпионата.

— Я именно на него и намекал чуть раньше. Он первым просчитал ситуацию, и рвется открывать чемпионат всеми правдами и неправдами. Есть, знаете, такой обычный аргумент у группы товарищей: „Куплю!“. Их поведение, кстати, и привело к тому, что в тех же Штатах удивляются, услышав хорошего русского вокалиста, и слабо верят, что в России таких множество. Захватившие нашу эстраду страшно „загадили поляну“. У них, повторюсь, одно слово — „Куплю!“. За любые деньги покупают возможность спеть дуэтом с настоящей звездой, например, с Мэрайя Кэри, а потом, не умея петь, доказывают свой класс наличием данного дуэта.

»Для внутренней гармонии необходим вкус к жизни»

— Юрий Владимирович, ваша главная песня, по мнению слушателей, — «Мой бархатный апрель». А остается ли по-прежнему для вас апрель «бархатным» накануне 60-летия?

— Да! Как я пою, «весна — надежда моя». На моем любимом Васильевском острове она особенно хороша. Живется и дышится здесь прекрасно. Бодрости духа в связи с почтенной цифрой юбилея я отнюдь не утратил, есть силы побороться со всякой чепухой, есть энергия, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи. Очень много творческих планов. Я еще мечтаю, как это не удивительно! Во мне живо понимание, чего я еще хочу от жизни, что я еще могу. Это, наверное, самое главное для внутренней гармонии. Прежде всего, хочется, конечно же, вывести на торную светлую дорогу моих детей.

— А что вы скажете о своем пути? Пять лет назад в Кремлевском дворце вы пели классический «Мой путь» («My way» Фрэнка Синатры). Слова этой песни по-прежнему остаются и вашей исповедью?

— Конечно. Цитирую: «Моя жизнь — доказательство тому, что я достойно принимал удары судьбы. И делал это по-своему».

интернет-журнал «Интересант»

Редакция «Интересанта» поздравляет Юрия Владимировича Охочинского с юбилеем и желает ему здоровья, счастья и новых творческих вершин!