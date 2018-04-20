Как могли навредить Руси скоморохи

Современное представление о скоморохах довольно вульгарно. Скоморохи представляются эдакими клоунами-смехачами, которые передвигаются на ходулях, дудят в дуду и собирают вокруг себя толпы весёлого люда. Подобное видение, приравнивающее скоморохов к народным аниматорам-затейникам, поверхностно.

Да, скоморохи были странствующими актёрами, и самым распространенным жанров их представлений являлась комедия. Порожденные дохристианской смеховой культурой, скоморохи были притесняемы и государством, и церковью.

Оппозиция всем

В репертуаре скоморохов были былины, сказания и народные драмы, в которых выражалось недовольство народа существующими порядками. Даже в драмах, сюжетом которых являлись библейские сказания, например о царе Ироде, отражались оппозиционные настроения народа, а в сатирической драме скоморохи в самом непривлекательном виде изображали бояр и духовенство.

В XVI-XVII веках скоморохи стали объединятся в ватаги по 60-100 человек. Понятно, что такие «коллективы», разгуливающие по деревням и весям не могли не вызывать подозрений. Кроме того, скоморохов стали обвинять в грабежах (что было, скорее всего, оправдано). В 1648 и 1657 годах архиепископ Никон добился указов о запрещении скоморошества.

Запрет-запретом, но скоморохи не исчезли окончательно. Бродить по Руси под видом скоморохов стало опасно, бывшие скоморохи в массовом порядке стали переходить в ряды торговцев-разносчиков. С 1700 года начинают встречаться первые исторические упоминания об офенях — ходебщиках и их искусственном языке.

Одно из прозваний офеней, мазыки, недвусмысленно говорит о том, что офени были сопричастны музыкальной культуре, были своеобразными бродячими музыкантами, русскими трубадурами. Налицо общность со скоморохами, которые сопровождали свои представления музыкальным аккомпанементом.

Культ Трояна

Существует теория, по которой и офени и скоморохи изначально были жрецами языческого бога Трояна. Культ Трояна существовал на Руси в дохристианскую и даже в доперуновскую эпоху. Троян был триединым божеством, соединением мужского, женского и общего начала. В христианской культуре триада трансформируется в почитание Троицы.

Версия с почитанием языческого культа объясняет и сакральность цехового языка скоморохов и офеней. Возможно, уличный театр и представления скоморохов были только прикрытием для беспрепятственного следования культу Трояна, православной церкви эта сторона жизни скоморохов-офеней была известна — отсюда и гонения.

В составе труппы скоморохи часто имели учёного медведя. Медведь же, священное животное древних славян, был нужен помимо всего прочего, при совершении тех или иных обрядов.