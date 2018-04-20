Ещё
Социальные предприниматели Костромы отправляются в Москву
Далее:
Читайте также:
Ещё

Социальные предприниматели Костромы отправляются в Москву 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме «на ура» прошел слет социальных предпринимателей. Как рассказали KOSTROMA.TODAY организаторы, в форуме, который прошел 13 апреля, приняло участие свыше 200 предпринимателей и представителей социально-ориентированных НКО из Костромы, Ярославля, Иваново и Орла.
Напомним, социальное предпринимательство — это бизнес, который направлен на решение самых важных социальных проблем.
«Приятно, что Кострома вошла в плеяду региональных центров, где эта тема поднимается очень серьезно. Представители бизнеса эффективно отрабатывают вопросы, связанные с социальной сферой, здравоохранением. При этом убежден, что идти этой дорогой надо очень аккуратно, взвешенно и спокойно, необходимо найти сбалансированный подход в таком сотрудничестве. Главное, чтобы это было во благо людей», — подчеркнул губернатор Сергей СИТНИКОВ.
В ходе форума в Костроме организовали множество площадок, на которых предприниматели делились своим опытом, а также обсуждали проблемы, которые стоят перед ними.
«Судя по отзывам, слет прошел на ура, социальные предприниматели крайне заинтересованы в сообществе подобных для общения, обмена опытом, для изучения практик других регионов, понимания действия регионального закона», — рассказал KOSTROMA.TODAY региональный представитель фонда региональных социальных программ «Наше будущее» в Костромской области Александр МАКСИМЕНКО.
Сейчас готовится делегация социальных предпринимателей из Костромы для участия во всероссийской выставке социальных предпринимателей в Москве. Она состоится 16 мая при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева. На выставке будут организованы дискуссионные площадки по вопросам сбыта продукции социальных предпринимателей.
Записаться в делегацию можно здесь: https://vk.com/event164446450
Юбилейный, 10-й слет социальных предпринимателей впервые проводился с участием представителей из соседних регионов, а также при поддержке Общероссийской просветительской организации — Российского общества «Знание».
Kostroma.Today: последние новости
Костромские дети нашли артиллерийский снаряд во дворе дома Киноновинки: костромичам покажут долгожданного «Тренера», «Опасный бизнес» и «Точку невозврата» На закрытии «Студвесны» дарили бриллианты, деньги и велосипед
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино7
Звезды пришли на открытие ММКФ10
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Секс по-настоящему в кино40
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение