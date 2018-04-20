Социальные предприниматели Костромы отправляются в Москву

В Костроме «на ура» прошел слет социальных предпринимателей. Как рассказали KOSTROMA.TODAY организаторы, в форуме, который прошел 13 апреля, приняло участие свыше 200 предпринимателей и представителей социально-ориентированных НКО из Костромы, Ярославля, Иваново и Орла.

Напомним, социальное предпринимательство — это бизнес, который направлен на решение самых важных социальных проблем.

«Приятно, что Кострома вошла в плеяду региональных центров, где эта тема поднимается очень серьезно. Представители бизнеса эффективно отрабатывают вопросы, связанные с социальной сферой, здравоохранением. При этом убежден, что идти этой дорогой надо очень аккуратно, взвешенно и спокойно, необходимо найти сбалансированный подход в таком сотрудничестве. Главное, чтобы это было во благо людей», — подчеркнул губернатор Сергей СИТНИКОВ.

В ходе форума в Костроме организовали множество площадок, на которых предприниматели делились своим опытом, а также обсуждали проблемы, которые стоят перед ними.

«Судя по отзывам, слет прошел на ура, социальные предприниматели крайне заинтересованы в сообществе подобных для общения, обмена опытом, для изучения практик других регионов, понимания действия регионального закона», — рассказал KOSTROMA.TODAY региональный представитель фонда региональных социальных программ «Наше будущее» в Костромской области Александр МАКСИМЕНКО

Сейчас готовится делегация социальных предпринимателей из Костромы для участия во всероссийской выставке социальных предпринимателей в Москве. Она состоится 16 мая при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева . На выставке будут организованы дискуссионные площадки по вопросам сбыта продукции социальных предпринимателей.

Записаться в делегацию можно здесь: https://vk.com/event164446450

Юбилейный, 10-й слет социальных предпринимателей впервые проводился с участием представителей из соседних регионов, а также при поддержке Общероссийской просветительской организации — Российского общества «Знание».