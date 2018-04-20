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Планы на выходные 21-22 апреля: день стилиста, дискотека 90-х и милые пушистики
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Планы на выходные 21-22 апреля: день стилиста, дискотека 90-х и милые пушистики 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Синоптики обещают дожди и похолодание, но это не означает, что ты имеешь право сидеть дома. Рассказываем, куда пойти в эти выходные, чтобы не замерзнуть и круто провести время.
Концерт Акира Ямаока
https://www.youtube.com/watch?v=6qalGezr76o
В субботу в «ГлавClub’е» выступит самый знаменитый японский композитор Акира Ямаока. Он автор музыки ряда видеоигр компании Konami, и в том числе популярной Silent Hill.
Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 11.
Цена: 2200 р.
Выставка животных из приютов «Юна-фест»
22 апреля приходи на «Юна-фест» на «Хлебозавод № 9» — вполне возможно, что домой ты уйдешь с милым котиком или преданной собакой. Все они здоровы, привиты и стерилизованы.
Адрес: ул. Новодмитровская, д. 1.
Цена: бесплатно.
Вечеринка «Настоящая дискотека 90-х»
https://www.youtube.com/watch?v=WRVhHdmsGoE
Теперь по выходным в баре-кафе «25:45» посетители переносятся лет на 20 назад: там проходят вечеринки в стиле 90-х. Приходи обязательно: там не стыдно танцевать под еще совсем юную Бритни Спирс, «Иванушек» и «Крошку мою».
Адрес: ул. Большая Садовая, д. 5.
Цена: бесплатно.
Мировые рок-хиты на виолончелях
https://www.youtube.com/watch?v=1HZsRk9pPKI
В Brooklyn Hall пройдет концерт группы RockCellos — они сыграют на виолончелях лучшие рок-хиты групп Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, AC/DC, Muse, Queen, No Doubt, Maroon 5 и других. Скучно точно не будет.
Адрес: ул. Дербеневская, д. 20, стр. 25.
Цена: от 1200 р.
День стилиста в ХЦ  20 апреля в Универмаге ХЦ «Сретенский» и 21 апреля в Универмаге ХЦ «Лейпциг» состоится День Стилиста. Профессионалы расскажут о трендах сезона Весна-Лето 2018, поделятся модными советами, помогут найти свою стильную «фишку» и индивидуально подберут стильный образ для всех желающих.
Адрес: Тургеневская пл., 2; ул. Академика Варги, 8 корп.1.
Цена: бесплатно.
Суши-торт в «Тануки»
Перекусить с большой компанией друзей обязательно загляни в «Тануки» — в меню у них появился огромный суши-торт: четырехъярусный сет весит около 3 кг и включает в себя 108 роллов и 8 суши! Кстати, все это великолепие можно заказать с доставкой на дом.
Цена: 5650 р.
DJ Маркус Шульц на открытии The Forge
https://www.youtube.com/watch?v=AxcfIG_86MU
21 апреля мировая звезда электронной музыки DJ Маркус Шульц выступит в Москве с сетом Open To Close на открытии новой площадки The Forge.
Адрес: Партийный переулок, 1 корп 6.
Стоимость билетов: от 1400 р.
Раки в ресторане «Шинок»
А в ресторане «Шинок» специальное предложение: дюжину раков можно купить по специальной цене — 1800 р., то есть всего 150 р. за штуку! Более того, если ты заказываешь онлайн, то сет стоит 1500 р. — по 125 р. за штуку. Надо брать!
Адрес: улица 1905 года, 2а.
UNIQLO Free Friday Nights
С этого апреля каждую пятницу посетители «Гаража» смогут получить бесплатный билет на выставки Музея с 17:00 до 20:00. А еще в этом году состоится серия образовательных лекций на стыке современного искусства и моды в партнерской лаунж-зоне Музея «Гараж» на третьем этаже магазина «UNIQLO Атриум».
«Огненные» блюда в Aviator
В меню ресторана и бара Aviator появилось сашими «new style» из горелого тунца и лосося c кипящим маслом, фахитос на основе анисовой водки с тигровыми креветками, соусом гуакамоле и пшеничной тортильей и новый коктейль Fire Flay на трехлетнем кубинском роме с карамелизированным манго, корицей и соком лемонграсса!
Адрес: башня Федерация, Пресненская наб., 12  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/basta-diskoteka-90-h-i-milye-pushistiki-kuda-pojti-na-vyhodnye-21-22-aprelya/
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