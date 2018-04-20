На Урал приедут «толстяки» со всей России

С 17 по 20 мая Екатеринбург вновь стягивает литературные силы на IV литературный фестиваль «Толстяки на Урале». На днях стало известно о том, кто станет его хэдлайнерами, передает "Уралинформбюро"

По задумке организаторов, фестиваль станет настоящим «пиром» для читателей. В фестивальные дни пройдут встречи с писателями со всей России, среди которых: Яна Жемойтелите (Петрозаводск), Майя Никулина и Юрий Казарин (Екатеринбург), Владимир Губайловский (Москва) и Платон Беседин (Севастополь).

По традиции редакция журнала «Урал» со всеми желающими откроют форум посадкой аллеи в ЦПКиО.

"Ценность фестиваля в том, чтобы показать людям новых интересных авторов — «вживую» и на печатных страницах", — заметила заместитель главного редактора журнала «Урал» Надежда Колтышева

Идея ежегодного слета руководства всех толстых литературных журналов страны принадлежит редакции екатеринбургского «Урала». В этом году журналу исполнилось 60 лет, поэтому солидная часть мероприятий фестиваля будут посвящены чествованию именинника.