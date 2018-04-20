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На Урал приедут «толстяки» со всей России
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На Урал приедут «толстяки» со всей России 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
С 17 по 20 мая Екатеринбург вновь стягивает литературные силы на IV литературный фестиваль «Толстяки на Урале». На днях стало известно о том, кто станет его хэдлайнерами, передает "Уралинформбюро".
В первую очередь — редакторы столичных толстых изданий. В городе ожидаются главред журнала «Знамя» Сергей Чупринин, куратор проекта «Журнальный зал» Сергей Костырко, заместитель главного редактора «Новой юности», писатель и поэт Глеб Шульпяков, а также заместитель главного редактора журнала «Дружба народов» Александр Снегирев.
По задумке организаторов, фестиваль станет настоящим «пиром» для читателей. В фестивальные дни пройдут встречи с писателями со всей России, среди которых: Яна Жемойтелите (Петрозаводск), Майя Никулина и Юрий Казарин (Екатеринбург), Владимир Губайловский (Москва) и Платон Беседин (Севастополь).
По традиции редакция журнала «Урал» со всеми желающими откроют форум посадкой аллеи в ЦПКиО.
"Ценность фестиваля в том, чтобы показать людям новых интересных авторов — «вживую» и на печатных страницах", — заметила заместитель главного редактора журнала «Урал» Надежда Колтышева.
Идея ежегодного слета руководства всех толстых литературных журналов страны принадлежит редакции екатеринбургского «Урала». В этом году журналу исполнилось 60 лет, поэтому солидная часть мероприятий фестиваля будут посвящены чествованию именинника.
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