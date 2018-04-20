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Школьница из Городца раскрепостилась на реалити-шоу Тимати
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Школьница из Городца раскрепостилась на реалити-шоу Тимати 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Как писал NN.RU, школьница из Городца Вероника Батракова (Ronny) выступит в дуэте с еще одной участницей реалити-шоу «Песни» — Наzимой. Зрители и продюсеры Тимати и Максим Фадеев будут решать достойна ли наша землячка остаться в «новом шоу-бизнесе» и приза — 5 млн рублей.
Каждый день участники проекта готовятся к концерту в конце недели. Вчера с ними занималась приглашенная из Нью-Йорка театральный режиссер Мия Занети. Педагог помогла участникам раскрепоститься. После этого индивидуальное занятие для Ronny и Наzимы провела хореограф Екатерина Решетникова, известная по проекту «Танцы на ТНТ».
— Я танцую, как моя душа захочет, — рассказала нижегородка.
Хореограф сказала, что у Вероники «слабые ноги», но это связано только с ее юным возрастом. А также приготовила для дуэта сюрприз. Вероятно, с девушками на сцене выступят танцоры. А сами девушки будут со стойками.
У Вероники интересный образ — девушка носит афрокосы. Как она призналась в конце выпуска, сама она их расплетать не планирует, но если этого попросят продюсеры — согласится.
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