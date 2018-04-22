«Все было супер». Школьница из Городца спела на телешоу

У Вероники Батраковой, которая выступает под псевдонимом Ronny продолжает сбываться мечта. Школьница из Городца хочет стать известной певицей и она уже заключила контракт с лейблом Тимати «Black Star». NN.RU следит за участием нашей землячки в реалити-шоу. Вчера состоялся первый концерт будущих звезд «нового шоу-бизнеса», который создают два продюсера — Тимати и Максим Фадеев

На первом выступлении нижегородка спела в дуэте с другой участницей шоу — Наzимой. Девушки в блестящих нарядах и мехах исполнили кавер на песню «Havana».

— Все было круто, — высказал свое мнение Максим Фадеев.

— Качественный номер, были вокальные неточности, но номер, как по мне, супер, — похвалил своих подопечных Тимати.

В итоге обе девушки остались в проекте и продолжат бороться за место в новом шоу-бизнесе и 5 млн рублей.