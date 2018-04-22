Ещё
«Все было супер». Школьница из Городца спела на телешоу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Все было супер». Школьница из Городца спела на телешоу 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
У Вероники Батраковой, которая выступает под псевдонимом Ronny продолжает сбываться мечта. Школьница из Городца хочет стать известной певицей и она уже заключила контракт с лейблом Тимати «Black Star». NN.RU следит за участием нашей землячки в реалити-шоу. Вчера состоялся первый концерт будущих звезд «нового шоу-бизнеса», который создают два продюсера — Тимати и Максим Фадеев.
На первом выступлении нижегородка спела в дуэте с другой участницей шоу — Наzимой. Девушки в блестящих нарядах и мехах исполнили кавер на песню «Havana».
— Все было круто, — высказал свое мнение Максим Фадеев.
— Качественный номер, были вокальные неточности, но номер, как по мне, супер, — похвалил своих подопечных Тимати.
В итоге обе девушки остались в проекте и продолжат бороться за место в новом шоу-бизнесе и 5 млн рублей.
nn.ru: последние новости
На Автозаводе закрывают детскую площадку, подаренную Натальей Водяновой Выходные в Нижнем Новгороде: библионочь, «Жавората» и чемпионат по pole dance Школьница из Городца заселилась в башню в Москва-Сити, чтобы построить новый шоу-бизнес с Тимати
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменились популярные дети-актеры12
Москва после бури: фото из соцсетей36
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе16
В Сети обнаружен портрет Свинки Пеппы в анфас4
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение