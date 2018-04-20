Псковский омбудсмен предложила заводить уголовные дела на подростков, занимающихся сексом

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова предложила ввести уголовную ответственность для несовершеннолетних, вступающих в половую связь с подростками младше себя. С такой идеей омбудсмен выступила на пресс-концеренции в «Псковской линии новостей».

"Если парню 15 лет, а он привлекает к половому акту 12-летнюю, заведомо понимая, что она младше, должна наступать уголовная ответственность", — цитирует Соколову

"МБХ медиа"

По словам омбудссмена, в Псковской области некоторые подростки сейчас начинают половую жизнь уже в 12-13 лет. По ее мнению, имеет место и проблема вседозволенности: в коротких юбках девушки выглядят доступными, и это приводит к ранним половым контактам.

"Основная причина — слабые контакты родителей с детьми. Они не говорят о проблемах со своими детьми из-за отсутствия времени и желания. Дети узнают обо всем из интернета, но они не умеют отсеивать правду от лжи и не всегда могут оценить полученную информацию", — цитирует омбудсмена

В настоящее время, согласно

статье 134 УК РФ, половой контакт с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, может стать основанием для лишения свободы последнего на срок до четырех лет. За секс с подростком старше 12 лет, но младше 14 грозит до 10 лет лишения свободы.

В ноябре 2016 года сообщалось, что Следственный комитет

предложил

Минздраву передавать информацию о не достигших 16-летнего возраста подростках, которые, по данным врачей, ведут половую жизнь. В июне 2017 года врачей Саратовской области

обязали