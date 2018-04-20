Ещё
Псковский омбудсмен предложила заводить уголовные дела на подростков, занимающихся сексом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Псковский омбудсмен предложила заводить уголовные дела на подростков, занимающихся сексом 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова предложила ввести уголовную ответственность для несовершеннолетних, вступающих в половую связь с подростками младше себя. С такой идеей омбудсмен выступила на пресс-концеренции в «Псковской линии новостей».
"Если парню 15 лет, а он привлекает к половому акту 12-летнюю, заведомо понимая, что она младше, должна наступать уголовная ответственность", — цитирует Соколову
"МБХ медиа"
По словам омбудссмена, в Псковской области некоторые подростки сейчас начинают половую жизнь уже в 12-13 лет. По ее мнению, имеет место и проблема вседозволенности: в коротких юбках девушки выглядят доступными, и это приводит к ранним половым контактам.
"Основная причина — слабые контакты родителей с детьми. Они не говорят о проблемах со своими детьми из-за отсутствия времени и желания. Дети узнают обо всем из интернета, но они не умеют отсеивать правду от лжи и не всегда могут оценить полученную информацию", — цитирует омбудсмена
"Комсомольская правда"
В настоящее время, согласно
статье 134 УК РФ, половой контакт с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, может стать основанием для лишения свободы последнего на срок до четырех лет. За секс с подростком старше 12 лет, но младше 14 грозит до 10 лет лишения свободы.
В ноябре 2016 года сообщалось, что Следственный комитет
предложил
Минздраву передавать информацию о не достигших 16-летнего возраста подростках, которые, по данным врачей, ведут половую жизнь. В июне 2017 года врачей Саратовской области
обязали
сообщать в полицию о несовершеннолетних пациентках, лишенных девственности или подхвативших заболевания, передающиеся половым путем. Правда, спустя несколько дней министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков отменил собственный приказ об этом.
Newsru.com: последние новости
Пассажиры теплохода "Клавдия Еланская" на 10 дней застряли между Мурманском и Островным: сначала не могли выйти в море, потом - сойти на берег На генеральную репетицию балета "Нуреев" пришел Мединский Дельфин накануне выборов Путина представил новую песню: о будущем на костях, нетерпимости и ненависти, но с правом на надежду
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино7
Звезды пришли на открытие ММКФ10
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Секс по-настоящему в кино40
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение