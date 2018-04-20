Ещё
В Доме культуры на проспекте Маршала Жукову проведут лекцию для детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Доме культуры на проспекте Маршала Жукову проведут лекцию для детей 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Доме культуре «Берендей» на проспекте Маршала Жукова 24 апреля пройдет лекция «Простые механизмы в природе и в нашей жизни». Мероприятие пройдет в рамках «Недели IT ликбезов».
— В современном мире технологии играют огромную роль в повседневной жизни, поэтому повышение технологической грамотности и освоение новых знаний очень востребовано. Лекция поможет привить интерес к новой востребованной профессии IT. На мероприятие приглашаем детей от 6 до 12 лет, — сообщили в пресс-службе Дома культуры.
Начало лекции в 18.00, вход свободный. ДК «Берендей» находится по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 76. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (495) 947-96-60. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Активистам Совета ветеранов Хорошево-Мневников вручили благодарности Юные кинологи из Хорошево-Мневников познакомились с собаками породы американский булли Молодежная палата Хорошево-Мневников организовала киноклуб для Совета ветеранов района
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино7
Звезды пришли на открытие ММКФ10
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Секс по-настоящему в кино40
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение