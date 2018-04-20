В Доме культуры на проспекте Маршала Жукову проведут лекцию для детей

В Доме культуре «Берендей» на проспекте Маршала Жукова 24 апреля пройдет лекция «Простые механизмы в природе и в нашей жизни». Мероприятие пройдет в рамках «Недели IT ликбезов».

— В современном мире технологии играют огромную роль в повседневной жизни, поэтому повышение технологической грамотности и освоение новых знаний очень востребовано. Лекция поможет привить интерес к новой востребованной профессии IT. На мероприятие приглашаем детей от 6 до 12 лет, — сообщили в пресс-службе Дома культуры.

Начало лекции в 18.00, вход свободный. ДК «Берендей» находится по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 76. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (495) 947-96-60. (ео)