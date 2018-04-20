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Проект плана мероприятий Десятилетия детства внесут в правительство до мая
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Проект плана мероприятий Десятилетия детства внесут в правительство до мая 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Проект плана мероприятий в рамках Десятилетия детства в настоящее время находится на согласовании в федеральных органах власти, до мая он будет внесен в правительство, сообщила в пятницу пресс-служба Минтруда.
Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства и поручил Минтруду подготовить план мероприятий на этот срок.
"Мы направили план на согласование во все федеральные органы власти, и, я считаю, что мы готовы до мая весь пакет документов внести в правительство", — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Максима Топилина.
Министерство проинформировало, что вице-премьер Ольга Голодец в пятницу провела совещание по вопросу подготовки проекта плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. На этом мероприятии министр труда и социальной защиты России Максим Топилин проинформировал участников совещания о ходе работы над проектом плана. По его словам, в проект плана были включены мероприятия из нового пакета демографических мер, предложенных президентом России. Также в проект плана включены предложения, направленные на развитие индустрии детского туризма и отдыха, сообщил министр.
Ключевые направления плана мероприятий, по словам Топилина, — это повышение благосостояния семей с детьми, создание современной инфраструктуры детства, сохранение здоровья ребенка, всестороннее образование, культурное и спортивное развитие, безопасный отдых, доступный детский туризм, безопасное информационное пространство, интеграция детей с ограниченными возможностями в современное общество, качественные детские товары и продукты питания.
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