С чем российские компании выходят на южнокорейский рынок

20 апреля в Сеуле прошла выставка российских продовольственных товаров Russian Gastro Week 2018. В ходе мероприятия более 20 компаний из РФ представили свою продукцию, с которой они хотели бы выйти на рынок Республики Корея.

Формат Russian Gastro Week действует уже третий год. «Это гибрид: и не классическая выставка, и не имиджмейкинг, а некий их сплав», — рассказал корреспонденту ТАСС директор по международным проектам и развитию международной сети Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Архипов

Альтернатива крупным выставкам

"Мы рассматриваем ее как альтернативу крупным международным выставкам, потому что на них порой русские компании теряются. Плюс такие мероприятия предполагают довольно большие издержки — не все себе могут их позволить", — отметил он. По словам Архипова, в данном случае издержки компаний минимальны, а степень проработки целевой аудитории гораздо выше. «То есть сюда приходят уже заинтересованные игроки, которые либо конкретно хотят работать с русскими, либо допускают такую возможность», — пояснил представитель РЭЦ.

В качестве главной проблемы для продвижения товаров в Южной Корее из РФ он назвал низкую осведомленность. «Россию практически не знают в мире как поставщика готовых продуктов, поэтому нужно самим приходить, показывать и рассказывать. Замысел мероприятия заключается именно в этом, — пояснил Архипов. — Мы предлагаем активным, ключевым игрокам рынка продовольственных товаров Республики Корея познакомиться с ведущими российскими производителями продуктов питания».

Он отметил, что, исходя из опыта работы в других странах, российские компании с высокой степенью организационной готовности к экспорту обычно в пределах полугода-года после таких выставок уже выходят на конкретные поставки.

До Южной Кореи мероприятия Russian Gastro Week уже прошли в Китае, Индии, Вьетнаме, ОАЭ и Японии. В Сеул в этот раз приехали 25 российских компаний — производителей продуктов питания.

12% от товарооборота

Выступая на церемонии открытия, торговый представитель России в Сеуле Михаил Бондаренко рассказал, что на сегодняшний день Южная Корея является вторым крупнейшим партнером РФ в Азии. «До этого она была третьей, мы обогнали по товарообороту Японию. В прошлом году его объем вырос на 40%, достигнув $19 млрд», — поделился он.

Торгпред отметил, что в структуре российского экспорта в Корею до сих пор преобладают углеводороды, доля которых составляет примерно 75%. Это объяснимо, потому что в Корее своего сырья нет. При этом на продовольственные товары приходится примерно 12% — в основном это соя, кукуруза и морепродукты.

"Учитывая тот факт, что в последние годы экономическая политика российского правительства направлена на увеличение доли несырьевого экспорта, сегодняшнее мероприятие играет особо важную роль в достижении этой цели", — отметил Бондаренко.

Рынок продовольственных товаров в Республике Корея является насыщенным и высококонкурентным. «Здесь представлены товары со всего мира. Тем не менее российские продукты имеют ряд преимуществ. К ним относятся высокий контроль качества, экологичность производства, отсутствие ГМО, ценовая доступность и самое главное — близость к рынку сбыта», — подчеркнул торгпред.

При определенных условиях и грамотно выстроенной маркетинговой стратегии по продвижению на южнокорейский рынок российские продукты питания имеют все шансы составить достойную конкуренцию товарам из США, Австралии и Европейского союза , уверен Бондаренко.

Гагарин , космос и кимчхи из тюбика

Целая очередь южнокорейских бизнесменов выстраивается у стенда компании «Космопит», производящей, согласно информации на рекламном стенде, настоящее космическое питание. Посетители с интересом рассматривают образцы, пробуют еду, негромко почавкивая (в Корее так принято выражать наслаждение вкусной пищей), с одобрением кивают и обмениваются визитками с представителями российской фирмы.

Александр Поклад , коммерческий директор «Космопита», в беседе с корреспондентом ТАСС рассказывает о своей необычной продукции: «Это еда в тюбике, настоящее космическое питание образца 1978 года, которое впервые было произведено еще в Советском Союзе и до сих пор с успехом продается, так как является экологически чистой, энергоемкой едой».

По словам бизнесмена, космонавты закончили летать с этой едой примерно в 2003–2005 году. «Сейчас пищепром продвинулся вперед, и эти тюбики заменены на сублимированные продукты. А это — та оригинальная еда, с которой летал Юрий Гагарин и все последующие поколения космонавтов», — утверждает Поклад.

"Наша продукция вызывает интерес у корейцев. Во-первых, все знают, кто такой Юрий Гагарин, что такое космос. Корейцы очень продвинутая нация, одни из первых в Азии по внедрению передовых технологий, они живо реагируют на все передовое и интересное. Они видят в нашем питании не просто еду, а еще и оригинальный подарок, который можно использовать в корпоративных целях", — рассказывает директор компании.

По его словам, «Космопит» предлагает в качестве пищевого наполнения тюбиков сделать питание по космической технологии, но с учетом национальной кухни, любимых корейских блюд, остроты пищи и т.д. Например, для начала это может быть любимая закуска — острая квашеная капуста кимчхи, без которой в Корее не обходится ни один прием пищи.

"Тюбик позволяет употребить блюдо в походных условиях. Я знаю, что корейцы всех возрастов любят ходить в горы, и там на вершине они могли бы сделать перекус, попробовать любимые блюда из тюбика и таким образом приблизиться к космосу", — завершает разговор Поклад на этой поистине высокой ноте.

Чай в «палочках»

Интерес посетителей вызывает и стенд компании Teatone. Ее PR-менеджер Кристина Вагнер рассказывает корреспонденту ТАСС, что российская фирма производит инновационный чай в «стиках» (stick дословно на английском значит «палочка»). Это упаковка из твердого перфорированного материала, которая выполняет роль заварочного пакетика. «Это порционный чай, упаковка которого заменяет чайную ложку, не оставляет капель или брызг, а внутри нее находится натуральный листовой чай», — поясняет она.

Фабрика Teatone расположена в Санкт-Петербурге, а фирменные «стики» — запатентованная технология в России. Линейка продукции компании состоит из 15 «стиков», включая кофе, зеленые, черные, травяные и фруктовые чаи. Кстати, у корейцев на выставке наибольшей популярностью пользовался яблочно-имбирный чай — видимо, он больше напоминает им традиционные напитки.

Представители компании в связи с этим обещают подумать над локализацией своей продукции для корейского рынка, поскольку черный и зеленый чай граждане Страны утренней свежести практически не употребляют, предпочитая им ячменный напиток «поричха».

Варенье из морошки и концентрат морса

Еще один популярный у корейцев стенд — компании RusBioAlliance, производителя натуральных продуктов. Коммерческий директор Любовь Кондратова рассказывает, что представляет крупный холдинг, который занимается сбором, заморозкой и переработкой ягод, грибов и овощей с фокусом на дикорастущей группе. Это морошка, черника, клюква, брусника, а также грибы — белые, моховики, подосиновики, подберезовики и лисички. Компания располагает двумя заводами — в Вологде и Петрозаводске. На последнем производится варенье, основы для морса из полностью натуральных ингредиентов.

"Корейцы очень любят пить холодные напитки, такие как чай со льдом, и мы очень рассчитываем, что наши основы для морса придутся им по вкусу. Есть производственные компании в Корее, которым интересна наша продукция. А в России и Европе мы работаем с такими крупными компаниями, как Danone, PepsiCo, Nestle, поставляя им быстрозамороженные ягоды, пюре асептического консервирования, концентрированные соки для соковой промышленности. Думаю, что корейцам это тоже может быть интересно", — говорит Кондратова.

Инновационное мороженое

И наконец, целая толпа собралась у стенда производителя мороженого «33 пингвина». На выставке лицо компании — Борис Цой, региональный представитель по городу Владивостоку. Но сейчас он без устали раздает холодное лакомство десяткам желающих его попробовать. Холодильник с мороженым пустеет на глазах.

"Мы в первый раз пришли на корейский рынок и ждем реакции. Мы предлагаем высококачественный продукт, аналогов которого нет в мире. У нас есть линейка органического мороженого, которая, так сказать, в тренде современности и благодаря полностью натуральным ингредиентам подходит даже для больных диабетом и беременных", — рассказывает предприниматель.

"Корейцам пока все нравится, но посмотрим, как получится. Время покажет", — говорит он и возвращается к работе.

Помимо перечисленных выше на выставке было еще много других, не менее интересных стендов. Россияне представили корейцам икру белуги, шоколад, торты и другие кондитерские изделия, мясную продукцию, соленья и маринады и многие другие виды продуктов.