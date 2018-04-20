Поэтесса Вероника Сенькина презентует новую книгу в библиотеке на Октябрьской

В библиотеке № 50, расположенной на Октябрьской улице, состоится презентация книги поэтессы Вероники Сенькиной «Комната. Кошка. Катя». Всех желающих ждут 21 апреля.

— Вероника является членом Союза писателей России, обладателем звания «Золотое перо Руси», лауреатом премии имени Петра Вегина и литературной премии имени Каплана, а также победителем международного литературного фестиваля «Славянские традиции-2009». Вероника прочитает свои лучшие произведения, расскажет о своем творчестве и пообщается со слушателями, — сообщили в учреждении культуры.

Начало в 17.00. Напомним, библиотека № 50 находится по адресу ул. Октябрьская, д. 103, к. 1. Вход свободный. (то)