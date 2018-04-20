Уникальный шлем из коллекции Звенигородского музея отреставрируют на средства меценатов

Звенигородский историко‐архитектурный и художественный музей заключил договор о сотрудничестве с государственной компанией «Автодор» . В рамках договора будет осуществлена реставрация уникального шлема, который поступил в собрание музея после археологических раскопок на селище Игнатьевское, расположенного на восточной окраине современного Звенигорода. Об этом сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Во время археологических раскопок осенью 2015 года экспедицией Института археологии Российской академии наук были обнаружены предметы начала XVI века — два шлема, детали ножен сабель, фрагменты кольчуги, стрелы, походный инвентарь. Уникальная археологическая коллекция из 56 предметов получила название «Звенигородский арсенал», и в прошлом году Институт археологии РАН передал ее в Звенигородский музей. Торжественная передача коллекции состоялась в Российском историческом обществе при участии его председателя Сергея Нарышкина

Найденные шлемы являются редчайшими изделиями русских оружейников. Их ближайшими аналогами можно считать стальной шлем Ивана Грозного , выкованный до 1547 года (хранится в Королевском арсенале в Стокгольме), и шлем сына Грозного Ивана Ивановича, изготовленный до 1557 года (ныне хранится в Оружейной палате).

После находки шлемов была произведена их первичная реставрация, но полную реставрацию прошел только один. А другой шлем после изъятия из земли, на протяжении нескольких столетий служившей для него естественной консервационной средой, стал разрушаться. Поэтому перед сотрудниками музея встала проблема проведения его незамедлительной комплексной реставрации. Помочь в этом взялась компания «Автодор».

19 апреля состоялась передача шлема в Государственный

научно-исследовательский

институт реставрации. Работы будут производиться при финансовой поддержке компании «Автодор». Она же стала инициатором создания фильма, в котором будет подробно рассказано о реставрации уникального шлема.