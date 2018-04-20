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Лауреаты немецкой премии Echo возвращают награды из-за победителей-антисемитов
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Лауреаты немецкой премии Echo возвращают награды из-за победителей-антисемитов 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Скандал вокруг премии Echo получил новый виток, сообщает Deutsche Welle.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в номинации «Альбом года» победили гангста-рэперы Kollegah и Farid Bang с релизом Jung, brutal und gutaussehend 3, которые в своих текстах сравнивают собственные тела с телами узников концлагерей, а также обещают «устроить новый Холокост». В ответ на решение жюри в соцсетях победителей назвали антисемитами, а оргкомитет премии жестко раскритиковали.
Теперь в знак протеста многие лауреаты Echo возвращают премию. Среди них звезда немецкого рока Мариус Мюллер-Вестернхаген, который решил таким образом «освободить место в доме и в сердце», лауреат этого года в категории «Дело всей жизни» Клаус Форман, обладатель награды в номинации «Классика» пианист российского происхождения Игорь Левит.
В свою очередь, звукозаписывающая компания BMG, выпустившая скандальный альбом, «на время» приостановила сотрудничество с гангста-рэперами.
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