Проект «Сказать не могу молчать» презентуют в районе Марьино

Уникальная встреча с презентацией проекта «Сказать не могу молчать», в рамках которой все желающие смогут больше узнать о некогда табуированной теме психического нездоровья и возможностях жизни с тяжелыми недугами, способах помощи «особенным» людям, состоится в воскресенье, 22 апреля, в библиотеке №129 района Марьино.

Авторами психопросветительского проекта являются психиатрическая клиническая больница № 1 им. Алексеева совместно с Региональной общественной организацией «Клуб психиатров».

— В рамках новой встречи психопросветительского проекта «Сказать не могу молчать» поговорим о конструктивном и деструктивном значении эмоций, получим

советы специалистов о том, как грамотно управлять ими в критические моменты, узнаем о критериях нормы и патологии, — рассказали в пресс-службе больницы.

Также состоится показ мини-спектакля в исполнении инклюзивного пластического театра психиатрической больницы №4 им. Ганнушкина, лекция «Чувства на грани безумия», презентация арт-терапевтических методик и работы уникальной и единственной в России радиостанции «Зазеркалье», где вещают авторы с психиатрическим опытом.

Для всех желающих пройдут бесплатные консультации высококвалифицированных специалистов: психологов, психиатров, психотерапевтов.

Встреча начнется в 12.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2. Участие бесплатное, регистрация на мероприятие по ссылке https://gbuz-psihiatricheskaya-kl.timepad.ru/event/701101/. (то)