В КЧР создали видео-альманах об абазинских аулах

ЧЕРКЕССК, 20 апреля. / ТАСС /. Проект «Абазашта с высоты птичьего полета», в рамках которого создали видео-альманах, повествующий об абазинских аулах Карачаево-Черкесии, реализован на грант международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара». Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель отдела культуры и просвещения организации Мурат Муков.

"Проект молодого режиссера Аслана Апсова стал одним из пяти победителей грантового конкурса в 2017 году, который проводит «Алашара» для поддержки талантливых деятелей культуры. Всего в прошлом году к нам поступило 16 заявок на участие, в 2018 году — 19. Победители этого года станут известны в мае", — сказал Муков.

Презентация широкой аудитории видео-альманаха, включающего в себя 10 короткометражных фильмов, состоится 24 апреля в Черкесске. «Съемки проводились с высоты. Проект реализован в течение года. Каждый из фильмов повествует об абазинских населенных пунктах КЧР. В них, в частности, представлены короткие справочные данные об истории аулов, численности населения, о достопримечательностях, а также сведения участниках Великой Отечественной войны-уроженцев этих населенных пунктов», — добавил собеседник агентства.

Согласно данным последней переписи населения РФ, численность абазин в Карачаево-Черкесии составляет около 38 тыс. (7,8% населения республики).