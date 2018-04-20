Юрий Дудь устроил спонтанную фотосессию в бизнес-центре Екатеринбурга

По Екатеринбургу вновь разгуливает журналист Юрий Дудь . На этот раз его заметили на 7-м этаже в БЦ Crystals на улице Малышева, 71. Главного интервьюера страны облепили девушки, а он с радостью сделал с ними селфи.

— Мы его случайно встретили у лифта в офисе. Судя по всему, приехал на съёмки. Вёл себя приветливо. Спросил, где лифт. Не знаю, где он был, вышел от соседей выше, — рассказала Е1.RU Евгения Нестерова, чья компания арендует офис в БЦ.

В этом же здании расположен универмаг «Большой» , но там сказали, что Юрия Дудя не видели у себя в торговом зале и не приглашали его для съёмок в рекламе.

А в марте Юрия Дудя екатеринбуржцы встретили в ТЦ «Гринвич». Сюда он приехал на съёмки рекламного ролика.