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В Петербурге откроется Дом ЛГБТ-гордости для футбольных болельщиков
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В Петербурге откроется Дом ЛГБТ-гордости для футбольных болельщиков 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге откроется Дом ЛГБТ-городости, который будет открыт в Северной столице в период чемпионата мира футболу, сообщает Фонтанка.Ру.
Посетить учреждение смогут все футбольные болельщики с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Ранее представители ЛГБТ планировали провести в городе на Неве гей-парад и митинг в поддержку своего Дома, однако власти не согласовали эти мероприятия. Смольнинский районный суд города признал действия чиновников законными, поэтому представителям секс-меньшинств придется открывать Дом ЛГБТ-гордости без государственной поддержки.
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