В Петербурге откроется Дом ЛГБТ-гордости для футбольных болельщиков

В Петербурге откроется Дом ЛГБТ-городости, который будет открыт в Северной столице в период чемпионата мира футболу, сообщает Фонтанка.Ру

Посетить учреждение смогут все футбольные болельщики с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Ранее представители ЛГБТ планировали провести в городе на Неве гей-парад и митинг в поддержку своего Дома, однако власти не согласовали эти мероприятия. Смольнинский районный суд города признал действия чиновников законными, поэтому представителям секс-меньшинств придется открывать Дом ЛГБТ-гордости без государственной поддержки.