«Яжматери» не проедут: жители домов на Уктусской заблокировали подъезд к садику гвоздями и камнями

Этим утром родители малышей, которые ходят в 73-й садик на улице Уктусской, вновь столкнулись с проблемой проезда к зданию через двор: местные жители перегородили дорогу бетонными блоками. И если отодвинуть доски с гвоздями, которые тут раньше лежали, было физически несложно, то над бетонными блоками мамам, которые привезли детей в садик, пришлось попотеть.

Перемирия пока нет, но на следующей неделе родители встретятся с инициативной группой жильцов, чтобы придумать наконец выход, устраивающий всех.

Конфликт, напомним, возник между родителями детсадовцев и жителями рядом стоящих домов. После того как один из дворов отмежевал территорию и закрылся, горожане подвозят детей к садику через другие дворы. Несмотря на публичный сервитут, которого удалось добиться, проезд по этой дороге закрыт для родителей. Управляющая компания «Стандарт», которая обслуживает дома на Уктусской, подала заявление в администрацию района с просьбой организовать парковочные места для родителей со стороны улицы — по словам представителей УК, там есть территории, где можно это сделать, ликвидировав часть газона.

Существующее положение дел не устраивает всех. Эту ситуацию столь активно обсуждают на городских форумах и в соцсетях, что понятно — у людей наболело. К спорам подключились не только непосредственные участники этого локального конфликта, но и другие горожане, которые живут в домах рядом с садиками и школами. Очевидно, что недовольство растёт у всех. Мы также неоднократно разбирали похожие истории. Например, в новостройках на Уралмаше местные жители устроили войну с детским садом, не найдя мирного способа поделить территорию двора. А ещё раньше в центре города конфликт возник, когда жители домов в переулке Северном поставили заборы с воротами, перекрыв доступ к детсаду.

Вот некоторые мнения по поводу истории на Уктусской с форумов E1.RU.

«Дом № 35 отгородился от № 33, это и создало проблему — больше нет сквозного проезда, и 33-й остался с садиком и мамашами наедине, — пишет жительница дома, форумчанка IVA32. — Да всё правильно, пусть паркуют за территорией двора и идут пешком! Достали — ставят машины посреди дороги, ни пешеходу не пройти, ни тем более коляскам не пролезть. Пешеходы, чтобы пройти на тропинку в сторону фитнес-клуба на Уктусской, перелезают через ограждения, а мамы с колясками вообще возвращаются, чтобы выйти в обратную сторону Отто Шмидта . Какой детский сад к чертям, если ПДД не соблюдают и блокируют всё движение?»

«Не хочется ругаться, но жители двора не готовы искать выход, который бы всех более-менее устроил, — пишет пользователь SUSLYA. — Ведут себя как дикари, у меня уже около садика протянули колеса. Может, им от этого полегче стало…»

«ПДД одни для всех: и для жильцов дома, и для гостей, — считает форумчанин под ником Пятая четверть. — У жильцов нет никакого преимущественного права пользования дворовым проездом и парковочными карманами. Заезжать во двор и парковаться могут все, но все должны это делать по правилам, не оставляя машину на тротуаре, на газоне или в проезде, перегораживая или затрудняя движение других машин и пешеходов. Газоны и тротуары необходимо физически отгородить от машин, безлошадные люди от этой ситуации страдать не должны, а дальше будь что будет».

«Для начала прибрали бы свой двор от мусора, шприцов, собачьих фекалий и другой нечисти, — пишет Aniutta. — Подъезжать приходится не по причине лени, а потому, что по вашим дворам страшно проводить детей пешком, приходилось перешагивать через шприцы, презервативы, чтобы довести ребёнка до детского сада. Вокруг не припарковаться — добросовестная полиция все свободные парковочные места вдоль Уктусской и Фрунзе, включая газоны, заставляет своим транспортом. Надеюсь, что решение правовое будет принято раньше, чем наступит не дай бог какая беда».

«Каждое утро идёшь выкидывать мусор — тебе в спину сигналят машины, которые спешат в сад, — пишет местный житель BeautyBurg. — Там же и находится мусорка, возле которой каждое утро пробка — ведь там тупик и совсем маленький пяточок для разворота! Местным жителям проблемно выехать из-за приезжих, которые 100 метров пешком пройти не могут. Они носятся по двору как угорелые, а ведь у нас на площадке гуляют дети!»

Очевидно, что оказаться по ту или иную сторону баррикад может любой екатеринбуржец. Каждый горожанин, у которого есть дети, может получить место в муниципальном садике, расположенном во дворах, и столкнуться с подобной проблемой. Так же, как и каждый житель района с плотной застройкой имеет шанс рано или поздно получить «садичный» трафик в своём дворе.

Мы поинтересовались в мэрии, существуют ли вообще алгоритмы решения подобных споров, чтобы сделать всё легитимно и вежливо, не доводя дело до досок с гвоздями.

В администрации Екатеринбурга посоветовали в подобных ситуациях прежде всего договариваться и искать выход самим, не ожидая помощи со стороны властей. Вряд ли организация подобной парковки — задача администрации района.

— Родители могут обратиться к руководству садика, чтобы там организовали собрание, — посоветовали а администрации города. — На собрании договориться, где можно создать место для парковки, которое не мешало бы жителям. Следующий шаг — найти подрядчика, который разработает проект. И с этим уже обращаться к собственникам территории, то есть дороги, о которой идёт речь, — это муниципалитет или МУГИСО.

Получается, что и платить за проект при таком раскладе придётся родителям детсадовцев. Так же, как, к примеру, они платят за новые шторы или игрушки в группах.