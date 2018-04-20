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Общая боль: на Смоленщине открылся отреставрированный комплекс «Катынь»
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Общая боль: на Смоленщине открылся отреставрированный комплекс «Катынь» 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: otr-online.ru
В Смоленской области после масштабной реставрации открылся мемориальный комплекс «Катынь». Это место общей трагедии, общей скорби, важное и для Польши, и для России. Там, в 40-м были расстреляны тысячи польских военнопленных, а в 20-30-х годах — тысячи советских граждан. Теперь на стенах Катыни значатся имена похороненных там жертв репрессий.
Комплекс «Катынь» (местные по традиции называют деревню Катынь) теперь включает в себя обширную территорию советских захоронений, которые раньше были отмечены лишь деревянными крестами. Особняком стоит пронзительный мемориал «Расстрел»: в центре — скульптура человека, сраженного пулями, полукругом как палачи нависают бетонные глыбы.
Реконструкция «Катыни» — это дань исторической справедливости. Долгое время ошибочно считалось, что здесь были расстреляны только поляки, и значит, это только их скорбь. Новые исторические исследования перевернули эти представления. Выяснилось, что помимо расстрелянных в этих лесах более 4 тысяч польских солдат и офицеров, в 30-е годы здесь были убиты свыше 8 тысяч советских граждан. И в основной массе, не военных. Их имена теперь высечены на стене. Но большая часть убитых, судя по всему, так и останется безымянной. И тут главное — не забывать, что это общая боль.
Катынский лес: полторы сотни общих могил — жертвы смертных приговоров вынесенных чаще всего без суда и следствия. Первые раскопки здесь провели — как это ни странно — гитлеровцы, оккупировавшие эту территорию в 41-м. Обнаружив здесь захоронение, нацисты вплоть до нюрнбергского процесса использовали это в своей пропаганде, рассказывая, что все советские граждане — это «звери и нелюди, недостойные жизни».
Первые расстрелы, как рассказывали очевидцы, здесь проходили в начале 20-х годов, то есть еще во время гражданской войны. Затем этот массив прибрало себе НКВД. Участок в лесу обнесли двухметровым забором, натянули «колючку». До сих пор никто не знает, сколько в этой земле еще человеческих останков, и где еще есть безымянные общие захоронения. Поэтому здесь не принято ходить по земле. Только над землей, по деревянным помостам.
"Здесь кругом могилы, — рассказывает исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов. — В прошлом году исследовали только точки фундамента, мостки на сваях — и вот на маленькой площади нашли останки 333 человек, а остальное еще предстоит изучать".
Помимо масштабной реконструкции мемориала продолжаются, пожалуй, более важные поисковые работы. Многое сделано на территории так называемой Долины смерти: провели эксгумацию и первое перезахоронение останков.
Польские власти, свергающие у себя в стране памятники советским солдатам-освободителям, приезжают в Катынь каждый год, проводят здесь траурные мероприятия. По соглашению от 1994 года Россия взяла на себя обязательство сохранять и поддерживать польские захоронения и весь мемориал в целом.
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