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Хюэ запустит виртуальные экскурсии по императорскому дворцу
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Хюэ запустит виртуальные экскурсии по императорскому дворцу 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
С 27 апреля Центр охраны памятников Хюэ запустит для посетителей императорского дворца виртуальные экскурсии
Тур разработал корейский партнер Центра — IV COM Co., Ltd. Таким образом, императорский дворец в Хюэ стал третьим объектом подобного типа (еще по одному расположены в Китае и Корее).
Посетителей дворца приглашают на экскурсию, во время которой они переместятся на 200 лет назад, чтобы осмотреть сложный дизайн и грандиозные экстерьеры гробницы Хай Динь, место отдыха вьетнамского императора Хай Динь (1885-1925).
Помимо гробницы Хай Динь, в комплекс памятников Хюэ входит еще несколько сотен зданий времен династии Нгуен (храмы, дворцы, мавзолеи). В 1993 году ЮНЕСКО внесли комплекс в Список всемирного культурного наследия.
Источник: Vietnam.net
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