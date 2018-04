Хюэ запустит виртуальные экскурсии по императорскому дворцу

С 27 апреля Центр охраны памятников Хюэ запустит для посетителей императорского дворца виртуальные экскурсии

Тур разработал корейский партнер Центра — IV COM Co., Ltd. Таким образом, императорский дворец в Хюэ стал третьим объектом подобного типа (еще по одному расположены в Китае и Корее).

Посетителей дворца приглашают на экскурсию, во время которой они переместятся на 200 лет назад, чтобы осмотреть сложный дизайн и грандиозные экстерьеры гробницы Хай Динь, место отдыха вьетнамского императора Хай Динь (1885-1925).

Помимо гробницы Хай Динь, в комплекс памятников Хюэ входит еще несколько сотен зданий времен династии Нгуен (храмы, дворцы, мавзолеи). В 1993 году ЮНЕСКО внесли комплекс в Список всемирного культурного наследия.

Источник: Vietnam.net