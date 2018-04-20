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Аркадий Чернецкий выбрал стержень в администрации Екатеринбурга
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Аркадий Чернецкий выбрал стержень в администрации Екатеринбурга 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий презентовал сегодня книгу о себе, написанную политологом Игорем Выдриным. Во время общения с участниками презентации, экс-глава города назвал имя ключевого человека в администрации города, передает в пятницу, 20 апреля, «АиФ-Урал».
Член Совета Федерации России от Свердловской области считает, что стержневым человеком в мэрии на сегодняшний день является заместитель главы администрации Екатеринбурга по соцполитике Михаил Матвеев. На взгляд Чернецкого, именно этот человек стоял у истоков формирования городской власти с 1992 года и остается в ней работать до сих пор.
Сегодня в Музее истории Екатеринбурга бывший мэр Екатеринбурга принял участие в презентации книги Игоря Выдрина «Аркадий Чернецкий: совершеннолетие власти». В мероприятии приняли участие многие городские чиновника, а вступительное слово было предоставлено первому заместителю главы Екатеринбурга Алексею Кожемяко. Между тем, Аркадий Чернецкий вспомнил яркие моменты своего нахождения под управлением многомиллионным городом. Впрочем, в книге об этом тоже повествуется.
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