Прокуратура закрыла популярнейшие квесты Костромы

В Костроме закрыли очередное развлекательное заведение, узнал KOSTROMA.TODAY. На этот раз печальная участь постигла популярные квесты OZ.

Работу площадки, которая находится на улице Ткачей, приостановили до 4 мая.

Срочно прекратить работу заведения потребовала городская прокуратура . Суд удовлетворил ее ходатайство.

Как рассказал корреспонденту KOSTROMA.TODAY руководитель квестов OZ, проверка приходила к ним 2 апреля. С тех пор в заведении начали устранять нарушения. Суд должен рассмотреть дело 4 мая. Но если заведение устранит нарушения до этого срока, то квесты смогут возобновить работу раньше.

К площадке квестов OZ на улице Свердлова у проверяющих претензий не возникло.

Накануне в Костроме закрыли два торговых центра и один детский развлекательный центр.