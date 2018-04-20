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Прокуратура закрыла популярнейшие квесты Костромы
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Прокуратура закрыла популярнейшие квесты Костромы 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме закрыли очередное развлекательное заведение, узнал KOSTROMA.TODAY. На этот раз печальная участь постигла популярные квесты OZ.
Работу площадки, которая находится на улице Ткачей, приостановили до 4 мая.
Срочно прекратить работу заведения потребовала городская прокуратура. Суд удовлетворил ее ходатайство.
Как рассказал корреспонденту KOSTROMA.TODAY руководитель квестов OZ, проверка приходила к ним 2 апреля. С тех пор в заведении начали устранять нарушения. Суд должен рассмотреть дело 4 мая. Но если заведение устранит нарушения до этого срока, то квесты смогут возобновить работу раньше.
К площадке квестов OZ на улице Свердлова у проверяющих претензий не возникло.
Накануне в Костроме закрыли два торговых центра и один детский развлекательный центр.
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