Читатели библиотеки на Ухтомской отметили день рождения сказки Юрия Олеши

Юные читатели библиотеки № 120, которая расположена на Ухтомской улице, 18 апреля отметили день рождения сказки Юрия Олеши «Три толстяка». Мероприятия было проведено совместно с кинотеатром «Спутник». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Ольга Захарова

— Об истории создания сказки и о других произведениях Юрия Олеши ребята узнали из видеопрезентации. Особый интерес вызвала викторина-тест «Три толстяка». Завершилось мероприятие показом фильма, — сообщила Захарова.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1, а кинотеатр «Спутник» находится по адресу улица Солдатская, дом 15. (ео)