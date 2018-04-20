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Читатели библиотеки на Ухтомской отметили день рождения сказки Юрия Олеши
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Читатели библиотеки на Ухтомской отметили день рождения сказки Юрия Олеши 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Юные читатели библиотеки № 120, которая расположена на Ухтомской улице, 18 апреля отметили день рождения сказки Юрия Олеши «Три толстяка». Мероприятия было проведено совместно с кинотеатром «Спутник». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Ольга Захарова.
— Об истории создания сказки и о других произведениях Юрия Олеши ребята узнали из видеопрезентации. Особый интерес вызвала викторина-тест «Три толстяка». Завершилось мероприятие показом фильма, — сообщила Захарова.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1, а кинотеатр «Спутник» находится по адресу улица Солдатская, дом 15. (ео)
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