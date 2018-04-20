Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина спела на «Крузенштерне»

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выступила на барке «Крузенштерн». О своей любви к морю она рассказала на пресс-конференции в медиагруппе «Западная пресса».

Арбенина присоединилась к экспедиции парусника в апреле 2018 года в испанском городе Виго по программе «Клуба путешествий Михаила Кожухова ».

«Два дня назад сошла на берег с барка «Крузенштерн». Это огромное событие в жизни, — рассказала она. — Паруснику 92 года, а он в отличном состоянии. Нахожусь под впечатлением от экспедиции, на которую пригласили. Это учебное парусное судно: 119 пацанов, шесть девчонок. Там всё по-настоящему. Я сыграла на палубе акустический концерт. Было колоссально тяжело: палубу качало. Мы были в Бискайском заливе. Залезла на верхушку мачты. Это было преодоление! Но такие вещи нужно делать».

Группа в этом году отмечает 25-летие.

«Я в прекрасном настроении по этому поводу. Привезла в Калининград юбилейную «снайперскую» программу сплошь из хитов. Удержаться на плаву четверть века в стиле непопулярном для страны — большое дело. Но, как показала практика, и на корабле, и в коллективе помогает дисциплина. В «Ночных снайперах» она железная. Я не коньюктурщица. Не ждите от меня песен со словами «Калининград» и «Крузентштерн», но если я влюбилась в море, то это навсегда», — говорит Арбенина.

Артистка рассказала, что судно попало в шторм.

«Но я ни на минуту не засомневалась в безопасности — настолько опытный капитан и крутая команда. Экипаж сказал, что я в любой момент могу вернуться», — добавила Арбенина.

О семье

«В море, когда попадаешь в условия, в которых никогда не был, особенно остро чувствуешь, как важна семья. Всё остальное обнуляется. Во время рейса у нас долгое время не было связи. Когда ловишь сеть, звонишь домой, понимаешь, что спасает семья — те самые банальные человеческие ценности».

О планах на лето

« 4 ноября мы играем в «Олимпийском». Все силы будут брошены туда. Это для нас новая высота, поэтому остальные выступления урежем. Согласились в августе на фестиваль «Нашествие», может быть, приеду на «Жару». Отдых будет «рваный». Вся жизнь подчиняется юбилейному году. Максимум, что смогу — вывезти куда-то детей».

О детях

«Двойняшки — сын и дочка — ходят в музыкальную школу. Пока из-под палки. Но будучи взрослыми они обязательно поймут, как это важно. Взрослеют стремительно. Мне нравится наблюдать, как это происходит. Стараюсь дать им образование, нашпиговать их тем количеством любви, которая бы их защитила».