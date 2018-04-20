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Музалевский предупредил, чем закончится невнимание к молодежи
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Музалевский предупредил, чем закончится невнимание к молодежи 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В рамках выездного заседания облсовета в Залегощенский район 19 апреля прошел круглый стол на тему: «Здоровое поколение — будущее России».
Депутат Олег Кошелев упрекнул власти в неактивной пропаганде ГТО. Нормы сдали всего 120 человек до 29 лет, из них только семеро получили «золото».
Главу района попросили увеличить финансирование сферы физической культуры и спорта. Население же посоветовало депутатам дать орловскому телевидению рекомендацию по сетке. Хотелось бы, видеть в эфире больше новостей о спортивных мероприятиях. Была озвучена проблема с сопровождением детских автобусов на выездные соревнования. Спикер облсовета Леонид Музалевский обещал взять вопрос с ГИБДД на личный контроль. Поговорили и о патриотическом воспитании.
«Если не будем сегодня заниматься молодёжью, патриотическим движением, своей историей и рассказывать детям с раннего возраста, кто победил фашистов, это может плохо закончиться. Яркий пример — события на Украине, — заявил Леонид Музалевский. — Молодёжное движение должно проводить активную работу, ухаживать за воинскими захоронениями, проводить уроки мужества и не только. Необходимо в обязательном порядке провести работу на предмет увеличения численности членов молодёжных организаций, действующих на территории района — и «Патриоты» Орловщины», и «Молодёжной гвардии», в которых числятся несколько десятков человек, хотя у вас много молодёжи».
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