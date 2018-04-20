Юные жители Выхина-Жулебина смастерили веселого клоуна

Во вторник, 17 апреля, в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» дети смастерили веселого клоуна из воздушного шарика и бумаги. Кружок «Мир в ладошках» проходил в преддверии Международного дня цирка.

«Веселые шутки, добрые розыгрыши, — все это работа веселого клоуна! По уверениям врачей, три минуты смеха заменяют 15 минут физических упражнений. Это значит, что нужно как можно чаще смеяться. Клоун получился смешной и «воздушный», — говорится на сайте учреждения.

Отмечается, что для создания клоуна ребятам понадобились воздушный шарик, немного фантазии и мастерства. (вт)