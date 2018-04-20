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Танцевальную «минутку» подарит ансамбль «Весенний каприз» на «Библионочи»
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Танцевальную «минутку» подарит ансамбль «Весенний каприз» на «Библионочи» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Акция состоится в районной читальне уже 21 апреля.
— Мы не первый год становимся участниками «Библионочи», и даже не второй. В этом году будем исполнять и бальный танец, и неоклассику, и эстраду. Если конкретнее, то девочки станцуют вальс, падеграс, композиции «Куколки» и «Мир, который нужен мне». Подготовка идет своим чередом. У нас впереди много концертов — готовимся ко всем. Сегодня пройдет крайняя репетиция к «Библионочи», — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» руководитель ансамбля «Весенний каприз» Елена Захарова.
Напомним, что площадкой проведения «Библионочи» в районе Чертаново Северное стала читальня №151. Программа обещает быть очень насыщенной и интересной. Начало в 18:00 по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 2, корпус 207.
Фото: предоставила Елена Захарова
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/20/40175/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
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