Пес по кличке Ричи из приюта «Химки-2» отправится на выставку-пристройство «Юна-Фест»

На площадке Хлебозавода № 9 в воскресенье, 22 апреля, пройдет выставка-пристройство кошек и собак из приютов «Юнафест». Волонтеры приюта «Химки-2» повезут на выставку пса по кличке Ричи.

— Теплый, рыжий, добрый, общительный и просто чудесный пес, — делятся волонтеры. — Готов стать преданным другом. Он небольшого роста, на прогулках не тянет, ладит с другими животными и обожает людей.

Всего организаторы «Юна-Фест» представят более 100 животных. Как всегда, не обойдется без развлечений: творческие мастер-классы, благотворительный маркет, детская зона с веселыми активностями, розыгрыши призов, фуд-корт с аппетитными вкусностями.

Забрать понравившееся животное можно прямо с выставки, а партнеры мероприятия подарят всем «начинающим» хозяевам специальные подарки, которые обеспечат комфортную адаптацию питомца в новом доме.

Площадка будет работать с 10.00 до 18.00. Хлебозавод № 9 расположен на Новодмитровской, 1, стр. 17 (м. Дмитровская). (то)